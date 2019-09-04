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天津開發區 投資破千億美元

2019-09-04 02:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

天津開發區近年越來越受到外資企業的青睞，逐漸形成華北地區經濟發展的重要引擎。走進一汽豐田位於天津開發區的全新工廠，科幻大片中的既視感撲面而來：自動機械手臂精準焊接，無人物料運輸車按指令行進。一座智能的現代化工廠近在眼前。

據新華社報導，一汽豐田的新工廠是一個縮影。作為大陸首批國家級開發區及開發開放前沿，天津開發區兩手齊發力，一手加碼營商環境優化，一手縮減審批流程提質增效。一「加」一「減」之間，上半年開發區實際利用外資同比增長10.3%，高速行進奔馳不息、活力不減。

一汽豐田今年來立足於在天津開發區的總部，發展的步伐越走越快。智能化全新工廠啟用、第12代卡羅拉下線、累計產銷量突破700萬輛等。僅上半年，一汽豐田就售出超過38萬台，逆勢勁增6%。

「一汽豐田將繼續以天津為總部，推進產品結構調整和轉型升級。」豐田汽車（中國）投資有限公司董事長上田達郎將目光投向了新能源轉型。

與一汽豐田一同紮根大陸的還有80多家製造商。2018年，一汽豐田及配套企業完成規模以上工業總產值807.3億元人民幣，同比增長6.3%。

當前世界經濟增長充滿不確定性，但在天津開發區走訪發現，外資在此投資熱情不退。紛至沓來的外商投資，成為驅動這片沃土增長的核心引擎之一。

「在天津開發區的項目對我們有十分重要的戰略意義。」全球知名化學企業美國亨斯邁的聚氨酯事業部亞太區總裁潘律民說。不久前，亨斯邁複合材料天津工廠在天津開發區奠基動工。這是亨斯邁在大陸北方布局的第一家工廠，預計2019年年底建成廠房，2020年初投產。

建區34年，天津開發區先後引進了79個國家和地區的外資項目3231個，累計投資總額超過1060億美元，已成為海內外知名外企在大陸投資聚集地。

投資環境如何對標國際？天津開發區管委會副主任梅志紅指出，在國家政策允許的範圍內，通過機制、體制的創新、突破，努力幫企業做強做大。

為此，天津開發區推進多部門聯合辦公，搭建「淘寶式」行政審批服務平台，以及實施人才綠卡制度等措施，營造重商、親商、富商的氛圍。

天津開發區管委會主任鄭偉銘表示，天津開發區的發展受益於不斷對外開放，再加上立足實體經濟、堅持高質量發展的理念，因此能夠穩步前行。

開發區豐田外資

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