江蘇數位經濟 規模逾3兆人民幣

2019-09-04 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



昨日於南京舉行的2019江蘇互聯網大會期間，江蘇省數位經濟「成績單」正式發布。據統計，江蘇省數位經濟規模已突破3兆元（人民幣，下同），居全大陸第二，佔GDP比重超過40%。

據中新社報導，新「四大發明」以來，無處不在的數位，影響著人們生活，改變著無數產業。「靠面子」取快遞、「刷臉」吃飯、無人駕駛等，冰冷的數位正在將不可思議的未來生活寫進現實，也成為各地建設搶占的新一輪制高點。

「數位經濟正成為驅動大陸經濟發展的重要力量。」大陸工業和信息化部信息通信管理局長韓夏表示，大陸已步入數位經濟發展的黃金期。2018年，大陸數位經濟總量達到31.3兆元，佔GDP比重超過三分之一，達到34.8%。

近年來，江蘇正充分利用信息化對經濟社會發展的驅動引領作用，大力發展數位經濟，激發江蘇省經濟新動能。

江蘇省委常委、宣傳部部長王燕文表示，截至2018年底，江蘇省網民規模達到4940萬人，網站54萬個，互聯網企業2500多家；光纜線路長度達350多萬公里，連續多年位居全大陸第一。江蘇從一個人口大省、經濟大省，大踏步成長為一個互聯網大省。

王燕文稱，江蘇省是製造業大省，信息化發展水平位居全大陸前列，對推動傳統產業轉型升級具有重要的放大、叠加、倍增作用。面對撲面而來的以5G、物聯網、人工智能、區塊鏈、量子通信等為代表的技術革新浪潮，要讓先進技術真正成為發展動能轉換的驅動器、社會治理創新的催化劑。

另據「數位江蘇建設發展報告」顯示，江蘇省數位經濟規模超過3兆元，增速超過19%，遠超過GDP增速，已成為當地經濟增長的重要引擎。