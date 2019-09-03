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阿里巴巴CEO張勇：讓「百萬小店」變成「智能小店」

2019-09-03 15:34聯合報 記者林宸誼╱即時報導

如何將新零售推廣普及，讓更多小商店享受到新零售帶來的便利，阿里巴巴集團CEO張勇日前在杭州舉行的零售通年度戰略發布會表示，透過「零售通」覆蓋、由大陸一線城市到鄉鎮的百萬家小店，搖身變成「智能小店」，以提升小店數字化及方便程度，

他還形容發展至今、到第四年的零售通，是數字經濟和數字商業發展的縮影。

「四年前，我們做零售通就想解決一件事，如何高效建設和運營這些深度分銷體系？四年來，我們和小店和品牌商一起，不僅有共識，更把它變成現實。零售通四年的發展，正是數字經濟和數字商業發展的縮影。」張勇指出，在整個阿里商業操作系統當中，零售通所擔任的角色是智能化的渠道解決方案，希望藉零售通發展到第四年之際，幫助「百萬小店」變成「智能小店」。他又指，「百萬小店」帶來的市場洞察最具市場活力，可以幫助阿里巴巴集團提高對品牌商服務水平。

作為阿里巴巴集團數字經濟體的新零售布局之一，零售通主力為綫下實體商店推出解決方案，透過跟供應商的合作，為超市、便利店、雜貨舖等實體店，提供批發、訂貨、手機充值、快遞代收、智能收銀等一站式綜合服務，以及促進門市終端數字化，繼而提升社區零售店的服務能力及方便程度。

目前，零售通已覆蓋21個省分共130萬家小店，相當於每6家門市就有一家是零售通的客戶。過去四年透過超過400個企業拍檔，從一、二線城市加強滲透至縣區及鄉鎮的部分，目前縣區及鄉鎮的貢獻已佔零售通業務的25%。

張勇回憶數年前，當人們都在討論C2C（Consumer to consumer）還是B2C（Business to consumer）時，阿里已提出未來一定是C2B（Consumer to business）。他表示，最終所有品牌商，都要從以商品和品牌為中心、以通路為核心能力的方式，走向以消費者為中心和驅動力的轉變，這就是數字化、智能化經營帶來的核心成果，「不管這句話講了多少次，我們就是這樣一直往前走」。

阿里巴巴集團早前對外發布阿里商業操作系統，致力幫助全球零售業重構商業營運的11大要素，包括將品牌、商品、銷售、營銷、渠道、製造、服務、金融、物流供應鏈、組織及訊息技術這些商業要素的在線化和數字化，開啟全球品牌數字化運營的時代。

張勇在今年1月舉辦的「阿里巴巴ONE商業大會—2019全球品牌新零售峰會」上表示，過去20年在阿里巴巴經濟體內部，包括購物、娛樂及本地生活服務等多元商業場景及形成的數字化能力，與雲計算等其他服務充分融合，已經形成獨特的阿里巴巴商業操作系統。

阿里巴巴集團CEO張勇表示，零售通所擔任的角色正是智能化的渠道解決方案，希望幫助...
阿里巴巴集團CEO張勇表示，零售通所擔任的角色正是智能化的渠道解決方案，希望幫助中國的百萬小店變成智能小店。圖/阿里巴巴提供
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