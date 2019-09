阿里巴巴CEO張勇:讓「百萬小店」變成「智能小店」

2019-09-03 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



如何將新零售推廣普及,讓更多小商店享受到新零售帶來的便利,阿里巴巴集團CEO張勇日前在杭州舉行的零售通年度戰略發布會表示,透過「零售通」覆蓋、由大陸一線城市到鄉鎮的百萬家小店,搖身變成「智能小店」,以提升小店數字化及方便程度,

他還形容發展至今、到第四年的零售通,是數字經濟和數字商業發展的縮影。

「四年前,我們做零售通就想解決一件事,如何高效建設和運營這些深度分銷體系?四年來,我們和小店和品牌商一起,不僅有共識,更把它變成現實。零售通四年的發展,正是數字經濟和數字商業發展的縮影。」張勇指出,在整個阿里商業操作系統當中,零售通所擔任的角色是智能化的渠道解決方案,希望藉零售通發展到第四年之際,幫助「百萬小店」變成「智能小店」。他又指,「百萬小店」帶來的市場洞察最具市場活力,可以幫助阿里巴巴集團提高對品牌商服務水平。

作為阿里巴巴集團數字經濟體的新零售布局之一,零售通主力為綫下實體商店推出解決方案,透過跟供應商的合作,為超市、便利店、雜貨舖等實體店,提供批發、訂貨、手機充值、快遞代收、智能收銀等一站式綜合服務,以及促進門市終端數字化,繼而提升社區零售店的服務能力及方便程度。

目前,零售通已覆蓋21個省分共130萬家小店,相當於每6家門市就有一家是零售通的客戶。過去四年透過超過400個企業拍檔,從一、二線城市加強滲透至縣區及鄉鎮的部分,目前縣區及鄉鎮的貢獻已佔零售通業務的25%。

張勇回憶數年前,當人們都在討論C2C(Consumer to consumer)還是B2C(Business to consumer)時,阿里已提出未來一定是C2B(Consumer to business)。他表示,最終所有品牌商,都要從以商品和品牌為中心、以通路為核心能力的方式,走向以消費者為中心和驅動力的轉變,這就是數字化、智能化經營帶來的核心成果,「不管這句話講了多少次,我們就是這樣一直往前走」。

阿里巴巴集團早前對外發布阿里商業操作系統,致力幫助全球零售業重構商業營運的11大要素,包括將品牌、商品、銷售、營銷、渠道、製造、服務、金融、物流供應鏈、組織及訊息技術這些商業要素的在線化和數字化,開啟全球品牌數字化運營的時代。