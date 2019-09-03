阿里聯手500義工組織 打造全新95公益周

2019-09-03 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



公益善舉不限於現實捐贈，在互聯網世界同樣可促成公益互動，阿里巴巴集團今年再啟動為期9日的「95公益周」，除了引入40款公益互動遊戲，更聯手500多家義工服務組織加入做善事，在大陸130多個城市間合力打造線下的「公益雙11」。

阿里巴巴集團表示，透過創新方式降低公益門檻，有助每個人能以輕鬆、有趣心態加入公益事務。

為推動互聯網公益行業的融合與創新，阿里巴巴集團9月5日將舉辦以「融」為主題的公益論壇，讓各大互聯網公司及公益機構齊聚一堂，打破疆界共同發起公益倡議。

即日起至9月9日的「95公益周」期間，所有用戶可登陸手機淘寶應用程式，在搜尋欄輸入「95公益周」或直接點入「阿里公益」介面，即能進入「95公益周」主會場，透過小遊戲為公益慈善出一分力。

用戶參與主會場任何一個公益互動遊戲，都能獲得「超能卡」，開卡就能獲得隨機金額、僅能作捐贈用途的「公益金」，用戶可使用「公益金」或直接在主頁面點選想幫助的團體及項目，每捐贈一次就可獲得一分「超能值」，只要「超能值」達到5分或以上，就有機會獲得大額用作捐贈的「公益金」；若達到9分或以上，即有機會獲得特大額「公益金」，或者獲得「以你之名」公益權益。

所謂「以你之名」公益權益，是阿里巴巴集團於「95公益周」期間在大陸的東、西、南、北、中部地區之間，分別精選一個現實公益場景，包括95公益林、陽光跑道、鄉村醫療室、壹樂園及免費午餐，並轉化為參與用戶的權益。