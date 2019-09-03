創記錄！前8月陸房市調控高達367次 政策持續收緊

2019-09-03 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



房地產研究機構數據顯示，今年1-8月，大陸全國房地產調控政策高達367次，相比去年同期上揚17%，累計次數刷新房地產調控記錄。

專家預計，下半年大陸全國房市將依然是雙向調控，房價平穩的城市不排除出現寬鬆政策，但只要上漲明顯，房地產調控肯定會加碼。

中新經緯報導，中原地產研究中心的統計數據顯示，今年1-8月，大陸全國房地產調控政策高達367次，相比2018年1-8月的315次，上漲17%。累計次數刷新房地產調控記錄。光是8月的房地產調控政策，就多達60次。1月到7月的調控次數分別為68次、21次、15次，60次、41次、46次和56次。

中原地產首席分析師張大偉分析認為，今年8月房地產調控密集，相比之前政策，最大的特點是增加各種房地產金融政策收緊，包括房地產按揭到開發商的各種融資管道，都有不同程度的收緊。同時還疊加地方整頓房地產市場亂象。

今年以來，從大陸中央到銀保監會，密集加強對房地產金融的風險管控。特別是7月以來，連續5次針對房地產信託及美元債，均單獨針對房地產發布政策。8月初再次點名針對32城進行檢查，約束房地產貸款額度。

張大偉指出，從房地產調控政策看，2019年以來，房地產金融政策的收緊成為最主要特點，包括嚴格核查32城信貸，以一二線城市為主，也有少部分三線城市，都是相對融資額比較多的區域，也是問題相對比較多的區域。他稱，此一政策如果嚴格執行，嚴格檢查，對於未來幾個月房地產市場將有很大的影響。

張大偉認為，只要信貸政策不出現明顯變動，其他政策的調整對房市影響非常有限。整體看，2019年目前的房地產政策依然是除信貸以外，政策微調越來越多，但整體政策基本面依然保持比較緊的狀態。