大陸土地增值稅法修正 KPMG：3關鍵影響稅負

2019-09-03 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸土地增值稅日前完成第一階段的公開徵求意見。KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（3）日表示，三項因素將影響土地增值稅的稅負：核算單位的定義、成本歸屬及分攤。惟目前法令缺乏細項的規定，後續仍為觀察重點。

大陸土地增值稅自1993年開徵，是一項重要但又最為繁複的稅種，近期頒布法令修正，在8月15日完成第一階段的公開徵求意見。

KPMG表示，此次徵求意見稿似乎亦未帶來太大驚喜，對於很多先前常見的爭議問題仍未見明確，其中，針對普通住宅優惠政策，徵求意見稿僅規定各地方政府可決定對普通標準住宅增值率未超過20%者免徵土地增值稅，或將目前由稅務機關進行清算審核並告知納稅人結果的做法改為納稅人自行完成清算的處理方式，均使納稅人面對不確定性更大的稅務風險。

劉中惠表示，土地增值稅表面上是針對移轉房地產利益課稅，但有別於企業所得稅，是以「每個房地產項目」為核算單位，不像企業所得稅是針對公司「每年」所賺取的利潤課稅。因此，房地產商如果只有某部分發展項目賺錢，另一些項目虧損的話，因為項目間彼此無法盈虧互抵，也有可能發生整體利潤不高，但卻要繳納巨額的土地增值稅的情況。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所China Practice協理任之恒補充，這和行業型態及申報制度也有關。因為房地產開發項目進行往往需要一段很長的時間，而目前法令規定之徵管程序要求納稅主體「分期」進行土地增值稅清算。

任之恒表示，每期項目的成本需要獨立核算，但以主要成本之一融資成本來說，往往在前期就先發生，這便容易造成前期增值低估，後期增值高估的情況。尤其土地增值稅是採超率累進制課徵，增值越高，稅率越高，因此，前述成本核算不平衡的問題，也是導致房地產商負擔高額土地增值稅的主因之一。

劉中惠指出，另一項導致土地增值稅高負擔的原因竟是藏在「優惠政策」裡。依現行規定，如果是普通住宅的轉讓，增值率不超過20%，則可免徵土地增值稅。所謂普通住宅，指的是按一般民用住宅標準建造的居住用住宅，大部分地區規定室內面積不超過120平方公尺或建築面積不超過144平方公尺。