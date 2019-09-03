小米擬斥資480億買回庫藏股

2019-09-03 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



小米集團8月底終止A股IPO計畫，在港股上市一年股價也遭腰斬，公司今（3）日發布公告稱，擬按最高總價港幣120億元（約新台幣480億元）於公開市場回購股份（買回庫藏股）。

小米董事會認為，於現況下進行股份購回，可展示公司對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值。公司現有財務資源足以支持股份購回，同時維持穩健的財務狀況。

第一財經報導，小米董事會昨（2）日正式決議行使股份購回授權，以不時按最高總價港幣120億元，於公開市場購回股份。董事會可能會根據市況進一步行使股份購回授權。

小米表示，在互聯網商業模式及「智慧手機＋AIoT雙引擎」策略的推動下，公司以股份購回表達對現時及長期業務前景充滿信心。

根據小米今年第2季財報顯示，截至6月30日，小米集團的現金總儲備為人民幣511億元。

小米上半年業績表現不錯，但股價卻與業績背道而馳，小米集團總裁林斌8月21日、22日、23日連續三天賣出共計4,130.7萬股小米股份，套現約港幣3.7億元（約新台幣14.8億元），更是引發市場側目。

小米今年已經進行多次股份回購。根據小米2019年中期業績報告，公司分別在1月、6月和7月回購1,997.22萬股、9,792.78萬股和761萬股，代價分別為港幣1.99億元、9.25億元和7,484萬元，合計近港幣12億元。

截至9月2日，小米股價收盤報每股港幣8.35元，盤中一度下探至8.28元的新低，較上市發行價17元跌掉一半。