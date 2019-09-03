王一鳴：當前大陸經濟運行平穩

2019-09-03 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



隨著中美貿易戰升級，中國大陸經濟下滑壓力巨大。大陸國務院發展研究中心副主任王一鳴2日在鄭州表示，儘管當前中國大陸經濟面臨下行壓力，需求端回升仍然乏力，但中國大陸經濟的基本面沒有變化，當前中國大陸經濟運行總體平穩，主要宏觀指標都保持在合理區間。

綜合中新社、大河網報導，2019中國（鄭州）國際期貨論壇2日在鄭州國際會展中心舉辦，王一鳴在「當前中國宏觀經濟運行形勢分析」專題演講中作上述表述。王一鳴提出諸多經濟指標以證明大陸經濟運行平穩，他指出，今年上半年中國大陸GDP增長6.3%，1至7月份全大陸城鎮新增就業867萬人，完成全年計畫的79%；物價總體穩定，前7個月CPI保持在2.3%的漲幅；國際收支也基本穩定，7月末外匯儲備依然保持在1.3兆美元以上。

不過，王一鳴同時提醒，「也要看到經濟依然面臨下行的壓力」。他說，「從經濟趨勢來看，我們看它的曲線是個總體下行的態勢，但是慢慢在趨於平緩」。

王一鳴分析指出，從中國大陸總體經濟走勢來看，今年的預期目標完全能够實現，即國內生產總值增長6%至6.5%。儘管還面臨下行壓力，但有把握實現全年的預期目標。

王一鳴認為，中國大陸的投資增速放緩的態勢會有所緩和。他表示，隨著北京當局採取一些措施來穩定基礎設施投資，最近又推出一系列刺激消費的措施，「在需求端我們能够進一步穩定經濟的運行」。

他表示，應對中國大陸國內環境的複雜變化，中國大陸經濟政策需通過六個方面發力，以深化供給側結構性改革，激發市場主體的活力，同時進一步加大改革開放的力度。