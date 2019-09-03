英國核電HPC專案 德陽東汽分包製造

2019-09-03 02:20 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



英國欣克利角C核電項目，有助於大陸核電產業鏈「走出去」。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 近日，英國欣克利角C核電低壓外缸分包項目（簡稱「HPC專案」）製造開工儀式，在位於四川德陽的東方汽輪機焊接分廠舉行。此舉標誌著東汽首個核電出口分包專案製造正式開工，也為東方核電「走出去」、尤其是出口到歐洲發達國家樹立了新的里程碑。

HPC專案由英國政府於2016年核准開建，是英國20年來首個新建核電項目。作為安全、穩定、高效、清潔的能源，採用歐洲三代核電技術，計畫2025年投入商業運行。項目建成後，將為當地帶來可持續、低碳的能源供應，滿足英國7%的電力需求。在60年運行壽期內，每年相當於減排900萬噸二氧化碳。在項目建設過程中，還會提供2.5萬個就業崗位，對法國、英國的核電產業鏈、就業和人才培養產生明顯的拉動作用，也會對大陸核電產業鏈「走出去」起到積極的推動作用。

經過20多年發展，東汽已成為大陸最主要的核電設備供應商之一。目前，東汽已具備批量化製造核電站常規島汽輪機組的能力，成為同時擁有二代加、三代（EPR、CAP1400、華龍一號）核電技術常規島汽輪機組批量訂單的製造企業。在HPC項目上，東汽克服了圖紙轉化、材料標準、取證培訓、工藝評定、場地改造等諸多難題，完成了技術準備、工藝固化、原材料及輔助材料採購等工作。