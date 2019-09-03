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陸企500強 展現四大變化

2019-09-03 02:20聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國企業聯合會、中國企業家協會1日發布了「2019年中國企業500強」榜單，中國石油化工集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司、國家電網有限公司位列前三。

中新社報導，與「中國企業500強」榜單一同發布的還有「中國製造業企業500強」、「中國服務業企業500強」、「中國戰略性新興產業領軍企業100強」等榜單。

梳理分析可發現，今年榜單呈現四大新變化。一是中國企業國際地位穩步提高。2019中國企業500強規模保持增長態勢，營業收入總額、資產總額增速保持在9%以上。千億俱樂部企業數量擴容達到194家，有6家企業的營業收入超過了兆元（人民幣，下同）門檻。

「2019中國製造業企業500強」中，排名前五的分別是中國石油化工集團有限公司、上海汽車集團股份有限公司、華為投資控股有限公司、東風汽車集團有限公司、中國第一汽車集團有限公司。

中國製造業企業更加注重研發投入。中國製造業企業500強研發費用總規模達到7110.87億元，較上年增長8.63%；研發強度為2.14%，較上年提高0.06個百分點。

三是服務行業出現明顯分化。與2006年相比，2019年中國服務業企業500強之中，批發貿易、零售、交通運輸三大類行業從313家減少到199家，占比從62.6%下降為39.8%。同時，金融、供應鏈服務、互聯網信息服務等行業的企業日漸強大，入圍數量由59家攀升至127家，占比也由11.8%增加至25.4%。

服務行業併購持續升溫，行業分布區域不斷集中。服務業企業500強中，有144家參與併購了1056家企業。參與併購最多的行業集中在公共事業服務、交通運輸業、物流及供應鏈行業、流通零售業，尤其是醫療零售流通業最為活躍。

四是首次發布「戰略性新興產業領軍企業100強」榜單。該榜單中，華為投資控股有限公司、中國移動通信集團有限公司、北京京東世紀貿易有限公司排名前三。

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