百城二手屋漲幅收窄 降溫浮現

2019-09-03 02:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



諸葛找房資料研究中心近日發布8月百城二手住宅市場均價報告，100個重點城市二手住宅市場均價為每平方公尺15052元（人民幣，下同），環比上漲0.11%，百城二手住宅市場均價基本保持穩中有漲的趨勢。但從周度數據來看，市場已出現降溫跡象。

中新網報導，根據報告，一線城市環比跌0.96%，跌幅擴大，二線城市環比跌0.20%，三四線城市環比則上漲0.64%。從區域分布來看，上漲城市多集中於中西部、東部熱點區域。

報告指出，一線城市中深圳市場均價環比下跌0.96%，北京、上海、廣州全面下跌；二線城市中17個城市上漲，16個城市下跌；而三四線城市中下跌城市數量19個，上漲城市數量45個，上漲城市主要集中在三四線城市。

報告還顯示，各城市級別價格差距明顯，一線城市二手住宅市場均價每平方公尺59634元，環比下跌0.96%，跌幅環比上月擴大；二線城市二手住宅市場均價每平方公尺18039元，環比下跌0.20%，環比連續三個月下跌；三四線城市二手住宅市場均價每平方公尺15052元，環比上漲0.11%，漲幅環比上月收窄。

從區域分布來看，東北城市市場均價為每平方公尺10022元，環比上漲1.53%，漲幅居首。西北城市市場均價為每平方公尺9938元，環比上漲0.73%，漲幅位居第二。

長三角和環渤海經濟圈環比0.59%和0.30%；中部城市市場均價為每平方公尺10030元，與上月持平；其餘城市全部下跌。

報告顯示，從環比漲幅較大的城市來看，上漲的城市主要是中西部三四線城市，東部地區是山東省、蘇州以及周邊區域的城市，主要由於熱點城市的帶動作用，市場延續之前較熱的走勢。

報告還顯示，市場均價環比跌幅較大的城市主要以珠三角、長三角經濟圈和中部城市為主，其中京津冀地區的均價仍處於下跌趨勢，說明市場還較為冷淡。一線城市由於市場調控，價格持續下跌，整體市場已出現降溫跡象。