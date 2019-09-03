海南自貿區招商 逾千企業搶機遇

2019-09-03 02:18 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2019年海南自貿區（港）產業園區投資合作大會2日在海口舉行，1300餘家境內外企業受邀與會共話合作，冀深度參與海南自貿區（港）建設。

中新社報導，本次投資合作大會是海南建設自貿區（港）以來規模最大的投資洽談大會，包括重大項目投資併購招商推介會、綜合推介、分園區推介、現場考察等環節。海南圍繞旅遊業、現代服務業、高新技術產業三大領域，重點宣傳推介海口江東新區、洋浦經濟開發區等20個產業園區的發展定位、優惠政策和投資機遇。

「海南建設自貿區，主要是為自貿港做準備。」海南省長沈曉明致辭時說，目前海南自貿區各項工作正有序推進，自貿港各項政策制度設計正在積極研究當中，海南將以優良服務歡迎企業和項目落地。

大會以民營企業為主要招商對象。大陸「全國工商聯」副主席黃榮指出，海南推進自貿區（港）建設為民營企業創造更多發展良機，希望企業有效利用技術、資金、項目、人才等方面的優勢搶抓機遇。

騰訊集團副總裁張紓翔表示，騰訊與海南雙方將聯合構建起更加完善的數字化生態，在農業、互聯網、智慧城市等方面更深層次合作。

哈斯基能源亞太區首席運營官羅伯特·辛克說，哈斯基希望在能源勘探開發與海南加深合作，同時藉稅收優惠和出入境政策等優勢實現更大發展。