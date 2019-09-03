深圳台商會 幫台青牽紅線

2019-09-03 02:18 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



深圳台商協會1日舉辦「心心相印」七夕牽手聯誼活動，58名在深圳工作的台灣未婚男女青年參加活動。 （中新社） 分享 facebook 在大陸工作的台灣青年，有新的擴大朋友圈機會了。深圳台商協會1日特別為在深圳工作的台灣未婚男女青年菁英，舉行聯誼活動，幫助他們找到新朋友以及成家立業。

中新社報導，58名在深圳工作的台灣未婚男女青年菁英，1日參加「心心相印」七夕牽手聯誼活動。此次活動由深圳台商協會婦女工作委員會與青年聯誼委員會聯合舉辦。參加活動的未婚男青年均來自電子行業，女青年則來自各行各業，他們的平均年齡在30歲左右。深圳台商協會希望通過此次活動，加深他們相互間的了解，日後能喜結良緣。

深圳台商協會會長陳忠和更表示，將為牽手成功的佳人主持婚禮並送上豐厚禮物。深圳台商協會青年聯誼委員會主委盧正群說，在大陸電子行業工作的台灣年輕人一般都比較「宅」，認識的女青年非常有限。而在大陸工作的台灣女青年比較優秀，因此擇偶的眼界也高，找到另外一半的機會更少。舉辦此次活動就是希望給他們牽線搭橋，促成他們的終身大事。即使牽手不成功，也擴大了他們的交友範圍。

據陳忠和表示，深圳台商協會已成立29周年，是大陸最早成立的台商協會之一。目前，不少台資企業正積極在粵港澳大灣區建設中尋找商機，而協會目前的一項重要工作，是幫助在深圳的台商第二代或者第三代確立他們的發展定位，幫助他們成家立業。

陳忠和說，此次的「鵲橋會」是協會舉辦的首場牽手活動，這樣的活動以後還會繼續舉辦下去，通過活動讓他們彼此了解，最終在深圳這片熱土上喜結良緣、開枝散葉。