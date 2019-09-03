福建製造業 今年吸外資強磁鐵

2019-09-03 02:19 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



今年以來，製造業成為福建吸引外資強「磁鐵」。福建省商務廳日前通報，前7月，製造業實際使用外資111.1億元（人民幣，下同），增長25.1%。

中新社報導，福建是製造業大省。福建農林大學管理學院教授戴永務認為，製造業在穩定就業、拉動投資、帶動出口、提升消費等方面發揮著不可替代的作用，但同時也面臨大而不強、新舊動能轉換需要加速等問題。

近年來，福建致力於推動製造業高質量發展。福建省工業和信息化廳副廳長蘭文日前表示，堅持問題導向，把製造業高質量發展擺在首要位置，大力發展先進製造業、推動產業邁向中高端，加快質量變革、效率變革、動力變革。

根據2019年福建省政府工作報告，福建將實施千億集群培育計畫，加快培育18個以上產值超千億產業集群。多位經濟專家接受分析指出，福建擁有扎實的產業基礎及轉型升級的強大動力，外資外企在推動福建製造業質量變革、效率變革、動力變革等方面具備廣闊的新機遇。

同時，福建營商環境不斷優化。福建省省長唐登傑日前表示，福建是重商、親商、安商的福地。近年來，福建全省已全部取消非行政許可，省級行政審批事項全大陸最少；全省運用數字福建建設成果，大力推行「互聯網+政務服務」、「一趟不用跑」和「最多跑一趟」辦理事項達86%，企業和民眾辦事像網購一樣方便。

今年以來，宸鴻科技SNW導電膜生產項目、凱茂科技項目等外資項目先後落戶福建。其中，宸鴻科技SNW導電膜生產項目投資額12億元，將主要建設觸控顯示器、觸控系統、觸控技術應用軟件研發生產平台。

今年7月，麥克賽爾數字映像（中國）有限公司生產基地項目在福州市開建，新生產基地占地27畝，建築面積約3.6萬平方公尺，總投資約3.5億元，建成後將實現增資擴產，擴大現有液晶投影機、LED汽車前燈鏡片、車載鏡頭組件等三大支柱產品的生產，同時引入世界最先進的HUD車載視像技術。