新版人民幣 扯上貪官「上噸」髒錢

2019-09-02 17:00 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春



中國經濟進入「大慶維穩」階段，在進入這個階段的前後，人民幣有兩種新錢，一是2019年版第五套人民幣發行，一是中國央行宣布很快就要發行數位貨幣。這個時段發行這兩種新錢，自然有玄機有懸疑。

先看2019年版第五套人民幣發行，有三個懸疑，一是很多人問，現在中國人都不大用現鈔了，花2元錢人民幣買菜都刷手機，因何還要發新鈔？二是有人問，現在豬肉價大漲，實際通膨已有點嚇人，發新鈔會否推高通膨？三是有人問，人民幣發新鈔，因何沒有100元和5元面值，內裡有何說法。

中國第五套人民幣，是1999年10月1日起分批發行，當年至2005年間，只有2003年沒有發行。其後一停十年，到2015年發一次，今年再發一次。關於發新鈔的三個疑問，已有專家回答兩個，一是說用手機支付的人多了，但專家說現金支付還是很多人、特別是老年人的消費習慣，紙幣和硬幣在流通領域還是有很大的市場，提升它們的質量和防偽技術很有必要，所以要發新鈔。

第二個問題，發新鈔跟通膨有沒有關連，按經濟學者的說法，新版貨幣的發行，應該沒有跟增發貨幣掛鉤，發新鈔應該是回收破損、陳舊的舊鈔，取而代之的更新過程，所以不應該與通膨相聯繫。

第三個問題，這次發新鈔，獨獨沒發5元和100元面額。中國央行的解釋中，說5元面額被選來作新技術研究，所以單獨發行，但沒有解釋因何100元面額人民幣沒有。於是有兩種說法，一種說法是100元面值人民幣防偽技術已很好，2015年剛專門發了新版，所以不必；另一種說法，則說中國過去七年肅貪，發現貪官都藏現金以噸計，當然都是100元面額的，這批錢不得見光，如再發新版百元，無法更新，那麻煩大了。

人民幣新鈔之事是升斗小民關心，有學問的人更關心的是，中國央行因何突然說要加快發行數位貨幣。因為在此之前，中國央行不是一直主張審慎推動的嗎？

問到金融界的專家，說可以去翻一下資料，看7月9日召開「中國外匯管理與改革研討會」，前央行行長周小川提出未雨綢繆論，說臉書的天秤幣Libra出現，預示著加密貨幣的巨大潛力，這種貨幣對於法定貨幣的威脅非常大，且很有可能取代法幣地位，成為新的國際貨幣。在人民幣的國際化進程中，需要考慮這種趨勢的壓力和影響。

另一個來自外匯專家的解釋，說加快推出數位貨幣，是中國金融當局的備戰行動，因為中美之戰早晚要由貿易戰升級到貨幣戰，中國推出數位貨幣是一種準備，一旦被迫離開美元結算體系該怎麼辦。