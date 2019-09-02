乘勝追擊 上海Costco明年擬開第2家店

2019-09-02 16:38 世界日報 中國新聞組／北京2日電



上海Costco開張以來熱度不減，連日大排長龍。 歐新社 分享 facebook Costco上海店開市拿出驚人成績，現在還要乘勝追擊。據Costco財務長理查德·加蘭蒂（Richard Galanti）表示，2020年底到2021年初，Costco要在上海開設第二家門市，新門市希望能盡快開工建設。且除了在上海的兩家Costco門店之外，也在尋找未來在其他地方開店的機會。

每日經濟新聞報導，早在2014年10月，Costco宣布與阿里巴巴集團合作，入駐天貓商城，借電商平台之力將食品和保健品等自有品牌產品送進中國內地市場。時隔5年後，Costco終於將它的會員制運營門店也帶進中國。8月27日，Costco進入中國內地市場的第一家門店在上海閔行區開業，火爆的開業景象，讓Costco當天股價應聲大漲5%。

報導指出，Costco財務長加蘭蒂表示，選擇在上海開設中國內地市場的第一家門店，主要考量是上海是一座生活水平較高的城市，再加上有大量的國際居民定居，以及當地人對進口產品的需求。同時，Costco的天貓商店在上海有著最高的滲透率，這也更肯定了在上海開門店的決定。

加蘭蒂表示，Costco一直認為中國內地市場具有巨大的潛力。事實上，在過去的15到20年間，公司的高級管理層曾多次訪問中國，並期待未來擴展的更多可能性。至於上海店首日火爆業績，加蘭蒂表示，上海店實際的客流以及當天的情況超過了公司的預期。雖然公司對中國內地市場的長期成功持樂觀態度，但也希望開業第一天的過度擁擠能夠緩和下來。

加蘭蒂並表示，限制SKU（Stock Keeping Unit，庫存量單位）在4000以下的模式，並提供會員獨特的商品，是公司的戰略優勢。例如上海店的獨特的商品就包括：高端設計師包袋，高端酒類，整條新鮮的藍鰭金槍魚等。公司希望Costco的會員概念能在中國內地市場被接受。

至於未來在中國內地的展店計畫，加蘭蒂表示，前提是需要確保前幾家店能夠運轉良好，首先要先求上海門市能夠良好營運。

另據騰訊引述每日人物報導，Costco上海店開業三天後發生了一些變化。開業前三天售價為1498元一瓶的飛天茅台沒有了，原本賣919元的五糧液也調價至1069元了…很多搶破頭的東西下架或者調價，優惠力度已沒有之前那麼瘋狂。超市出口位置的會員卡退卡處，排了很長的退卡隊伍，有顧客表示，這樣「成本太高了，下次不會來了。」