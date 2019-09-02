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新一代中產階級崛起 讓上海Costco暴紅

2019-09-02 16:40世界日報 中國新聞組／上海2日電

上海Costco人聲鼎沸，人來人往寸步難行。 歐新社
上海Costco人聲鼎沸，人來人往寸步難行。 歐新社
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上海Costco（開市客）27日開幕，開張以來熱度不減，連日大排長龍，停車場還是水泄不通。有網路文章說，正因為近幾年中國新一代中產階級的崛起，才讓Costco這種商業模式有了在中國生存的可能。

法廣網引述微信公眾號財經要參文章說，8月31日，上海Costco超市開業將近一周，以白領為主的年輕客群繼續蜂擁而至，門口排著蜿蜒曲折長隊，貼出了排隊需等待三小時的標誌。

進入Costco超市裡面，看到一片火爆，人聲鼎沸，人來人往寸步難行。商場裡人流最火爆的是生鮮食品區，賣麵包、肉類、熟食的貨架前都排長隊。

文章稱，如果說第一天中國大媽勇闖Costco是因為好奇，第五天了，還這麼烏央烏央地白領人群蜂擁而至，不能僅用好奇來解釋了，可能更得說是因為：去Costco買東西，即使早起、堵車、排隊，也值！

文章說，Costco的厲害之處是定位準確，專門為中產階級量身定製。中產階級喜歡：價廉，物美，便利！商品做到極好，價格做到極低，服務做到超預期。以上海Costco的商品為例，市場上炒到人民幣3000多元的茅台只要1498元，五糧液只要919元。德國慢煮鍋價格比旗艦店低40%多；SV-113價格是979而網上旗艦店價格1599；KA型號7580的廚師機價格4999，網上旗艦店價格卻是7499。東芝水波爐A7-320D價格3599，網店要5399…。

Costco的另一好處是便利：特別是無理由不限時退換貨機制：沒有什麼7天限制，也沒有要求提供購物單，發票，收據的規定，退貨不問原因、不限時間，只要你不滿意，隨時可以退換。

上海的會員費是299元人民幣，開業才幾天，已有超過10萬人辦了會員卡，光這幾天，會員費就收了3000多萬人民幣。

或許有人會問：Costco這麼好，怎麼不早點進入中國？歸根結柢在於，Costco有著清晰定位的客戶人群：中產階級。他們的共同特點是：時間成本較高，希望一站式購齊，追求高品質，追求性價比，願意為高品質付會員費。

文章最後說，正因為近幾年中國新一代中產階級的崛起，才讓Costco這種商業模式有了在中國生存的可能。

Costco上海人民幣

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