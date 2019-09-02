紫光加速記憶體布局 長江存儲量產64層3D NAND Flash

2019-09-02 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸紫光集團加速記憶體布局又有新進度，2日在官網發布，旗下長江存儲科技有限責任公司（簡稱「長江存儲」）已開始量產基於Xtacking®架構的64層256 Gb TLC 3D NAND快閃記憶體，以滿足固態硬碟、嵌入式存儲等主流市場應用需求。

作為大陸首款64層3DNAND快閃記憶體，該產品將亮相IC China 2019紫光集團展台。

長江存儲聯席首席技術官、技術研發中心高級副總裁程衛華表示，透過將Xtacking®架構引入批量生產，能夠顯著提升產品性能，縮短開發週期和生產製造週期，從而推動高速大型存放區解決方案市場的快速發展。

程衛華還提到，隨著5G和人工智慧和超大規模數據中心時代的到來，快閃記憶體市場的需求將持續增長，長江存儲64層3DNAND快閃記憶體產品的量產將為全球記憶體市場健康發展注入新動力。

所謂的 Xtacking 架構就是可在兩片獨立的晶圓上，分別加工週邊電路和儲存單元，這樣有利於選擇更先進的製造技術，而且當兩片晶圓各自完工後， Xtacking 技術只需一個處理步驟，就可透過數十億根垂直互聯通道（VIA）將兩片晶圓結合。

2016 年，長江存儲在 NOR Flash 晶圓製造商武漢新芯的基礎上，由紫光集團聯合國家積體電路產業基金、湖北省地方基金、湖北省科投共同投資組建，總投資約為 240 億美元，負責國家記憶體基地計畫、建設和營運，之後長江存儲於 2017 年研製成功大陸首顆 3D NAND Flash 快閃記憶晶片。

TrendForce 記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新調查，三星 2018 年 NAND Flash 銷售額為 221.9 億美元，全球市場市占率達 35%，高居第一；日本東芝以 19.2% 市占率排名第二，SK 海力士市占率 10.6%，排名第五。

另外，就目前的生產技術來說，三星與東芝目前都已經在量產 96 層堆疊的 3D NAND Flash 快閃記憶體，SK 海力士甚至要進一步生產 128 層堆疊 3D NAND Flash 快閃記憶體的情況下，長江存儲若能順利量產 64 層堆疊 3D NAND Flash 快閃記憶體，將可拉近期之間的世代差距。