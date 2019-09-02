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紫光加速記憶體布局 長江存儲量產64層3D NAND Flash

2019-09-02 14:28聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸紫光集團加速記憶體布局又有新進度，2日在官網發布，旗下長江存儲科技有限責任公司（簡稱「長江存儲」）已開始量產基於Xtacking®架構的64層256 Gb TLC 3D NAND快閃記憶體，以滿足固態硬碟、嵌入式存儲等主流市場應用需求。

作為大陸首款64層3DNAND快閃記憶體，該產品將亮相IC China 2019紫光集團展台。

長江存儲聯席首席技術官、技術研發中心高級副總裁程衛華表示，透過將Xtacking®架構引入批量生產，能夠顯著提升產品性能，縮短開發週期和生產製造週期，從而推動高速大型存放區解決方案市場的快速發展。

程衛華還提到，隨著5G和人工智慧和超大規模數據中心時代的到來，快閃記憶體市場的需求將持續增長，長江存儲64層3DNAND快閃記憶體產品的量產將為全球記憶體市場健康發展注入新動力。

所謂的 Xtacking 架構就是可在兩片獨立的晶圓上，分別加工週邊電路和儲存單元，這樣有利於選擇更先進的製造技術，而且當兩片晶圓各自完工後， Xtacking 技術只需一個處理步驟，就可透過數十億根垂直互聯通道（VIA）將兩片晶圓結合。

2016 年，長江存儲在 NOR Flash 晶圓製造商武漢新芯的基礎上，由紫光集團聯合國家積體電路產業基金、湖北省地方基金、湖北省科投共同投資組建，總投資約為 240 億美元，負責國家記憶體基地計畫、建設和營運，之後長江存儲於 2017 年研製成功大陸首顆 3D NAND Flash 快閃記憶晶片。

TrendForce 記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新調查，三星 2018 年 NAND Flash 銷售額為 221.9 億美元，全球市場市占率達 35%，高居第一；日本東芝以 19.2% 市占率排名第二，SK 海力士市占率 10.6%，排名第五。

另外，就目前的生產技術來說，三星與東芝目前都已經在量產 96 層堆疊的 3D NAND Flash 快閃記憶體，SK 海力士甚至要進一步生產 128 層堆疊 3D NAND Flash 快閃記憶體的情況下，長江存儲若能順利量產 64 層堆疊 3D NAND Flash 快閃記憶體，將可拉近期之間的世代差距。

除了透過長江存儲布局 3D NAND Flash 快閃記憶體進入外記憶體市場外，紫光集團也在 DRAM 記憶體市場做了布局，8 月 27 日，重慶市政府與紫光集團簽署合作協議，紫光集團將在重慶兩江新區發起設立紫光國芯積體電路股份有限公司和重慶紫光積體電路產業基金，建設包括 DRAM 總部研發中心在內的紫光 DRAM 事業群總部、DRAM 記憶體製造工廠、紫光科技園等。

長江存儲64層3DNAND快閃記憶體晶圓。圖/紫光集團
長江存儲64層3DNAND快閃記憶體晶圓。圖/紫光集團
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長江存儲核心廠區近況。圖/紫光集團
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