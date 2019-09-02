刷臉支付 微信、支付寶激戰

2019-09-02 11:14 世界日報 綜合報導



刷臉支付硝煙漸濃，行動支付市場正在醞釀新變化。 新華社 分享 facebook

刷臉支付硝煙漸濃，行動支付市場正在醞釀新變化，微信支付日前發布最新一代的刷臉支付硬體「微信青蛙Pro」，而在此之前，支付寶的刷臉支付硬體「蜻蜓」二代於今年4月推出。

另一個值得關注的信號是，雙寡頭排兵布陣之外，監管也正在加緊進行頂層設計，在中國人民銀行（大陸央行）近期發布的「金融科技（FinTech）發展規劃（2019-2021年）」中，特別提到「探索人臉識別線下支付安全應用」。鼓勵刷臉相關的產業發展。

中國經營報報導，刷臉設備生產商和微信支付服務商錢客多總經理于挺進表示，有服務商已經把刷臉支付產品鋪到了監獄裡，而隨刷臉支付的升溫，來詢問的商戶增多，更多的是支付寶和微信支付的代理商。

前沿科技媒體砍柴網報導，支付寶推出首個人工收銀的刷臉機器「蜻蜓」，是一款長得像iPad的電子設備，它們擺在商戶的收銀口，用戶不用手機，直接透過攝影鏡頭掃描人臉，就可完成支付，之後開始透過一系列投資參股打通產業鏈上下游。

今年1月，螞蟻金服領投提供智慧商用硬體及物聯網解決方案的「商米科技」D輪融資；今年5月，領投3D攝影鏡頭生產商「奧比中光」D輪融資；而在此前，螞蟻金服與奧比中光已經合資成立生產「蜻蜓」照相鏡頭的子公司「螞里奧」。

相較之下，微信支付在支付寶推出「蜻蜓」三個多月後才推出第一代「青蛙」；8月26日在重慶智博會上發布最新一代的刷臉支付硬體「微信青蛙Pro」。多名市場人士提供數據顯示，目前「蜻蜓」二代的生產數量大約是20萬台，「青蛙」市場存量數千台，而「青蛙Pro」還沒有規模量產數據。

根據艾瑞2019年第1季數據顯示，行動支付市場規模已達人民幣1兆元，支付寶和微信支付市占率分別為53.8%和39.9%，二分天下格局穩定，用戶群也幾乎固化。

一名支付行業服務商表示，目前微信和支付寶的刷臉設備都僅能支持各自使用者，一台設備無法實現多帳戶相容，也導致刷臉支付對收銀台占領的排他性變大，「如果占領一個收銀台，代表接下來的幾年內都會鎖死這家商戶。」