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Costco爆買潮 陸邁向精明消費

2019-09-02 00:11聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

美國連鎖會員制大型超市開市客（Costco）是近期登陸中國大陸的重量級外資零售企業中的一家，其開張首日因客流過於汹湧而不得不閉門謝客，中新社報導稱，這盛況顯示「消費升級」時代中國大陸消費者強大的購買力。

周邊道路堵車數公里、入場需排隊3小時，正逢周末，開市客位於上海閔行區的中國大陸首家門店延續著開業數日以來的火爆。開市客為何會受到如此熱捧？里斯諮詢全球合夥人張雲將其首先歸因為「中國消費者的精明」。

張雲說，開市客的經營模式是以會員費作為服務費，不謀求商品出售的高利潤，使消費者利益最大化，這樣的創新模式非常具有競爭力，「在中國這個龐大的市場，會員如果能達到規模效應，開市客應該會發展得非常好」。

張雲表示，購買力的提升使中國大陸進入了「消費升級」時代，而越來越多的零售企業跳過中間環節，將更好的商品以更優惠的價格直接呈現給消費者，也對消費升級起到了助推作用。

尼爾森的最新報告指出，消費升級在中國大陸已是普遍現象，無論是一二線城市還是三四線城市，中國消費者在子女教育、日常用品、外出就餐、假期旅遊等方面的支出都在增加。與此同時，「個性化消費」也在興起，尤其是一二線城市的居民，他們逐漸偏好嘗試新的商品或者小眾品牌

促進消費離不開中國大陸政府的大力支持，上海市政府日前推出的一系列政策中就有諸多利好外資零售業的條款，如「一照多址」，允許跨國公司地區總部中的連鎖企業在全市開設多家門店時，只需辦理一張營業執照，其他的備案即可。

德國百年零售企業奧樂齊（ALDI）最近在上海開出首批試點店，奧樂齊中國區主席陳有鋼對上海打造更好營商環境的努力十分贊賞，認為像上述「一照多址」這樣的新政將提升企業的管理效率。

擁抱中國消費新趨勢給上海奕歐來奧特萊斯帶來了實實在在的業績增長，這家毗鄰上海迪士尼樂園的高端購物村主打「歐式浪漫生活方式」，入駐的奢侈品牌和生活方式品牌超過160個，成為上海及長三角地區消費者經常「打卡」的地方。奕歐來中國區首席商務官西蒙．威廉姆森預計，2019年上海奕歐來奧特萊斯的銷售增長將超過100%、客流量增長超過40%。

西蒙．威廉姆森表示，企業的快速發展得益於政策的相助，上海正在打造成為重要的旅行購物城市，推出了稅率優惠等諸多促進消費的措施，上海奕歐來奧特萊斯對自身發展前景非常樂觀。

上海迪士尼品牌

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