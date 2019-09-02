上海浦東新區 全球唯一5G創新中心

2019-09-02 00:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2019世界人工智能大會31日閉幕。作為大會主會場所在地，當天華為5G創新中心、上汽5G智能網聯汽車電子創新中心等50個項目，在上海浦東新區落地。在雄厚產業基礎上，5G+AI生態圈在浦東加速形成。

新華社報導，在31日舉行的世界人工智能大會浦東峰會上，華為技術有限公司5G產品線副總裁陳以昉表示，華為5G創新中心是華為全球首個、目前唯一的以5G為主題的創新中心。華為將通過華為上海研究所等機構，向創新中心和入駐企業提供全方位的技術支持，加速5G研發成果轉化，打造具有全球影響力的5G創新生態。

5G的高速率、低時延、廣連接特點，使得超高清影音傳輸成為可能。伴隨華為5G創新中心的落地，上海市超高清影音產業金橋示範基地、金橋5G產業生態園也正式揭牌。上海金橋開發區方面表示，超高清影音是5G最先商用的領域之一，也是人工智能的重要應用場景之一，其與文化娛樂、製造、交通、教育、醫療、安防等領域結合，將撬動巨大的行業應用市場。

無論5G還是AI，都需要先進的芯片提供強大算力。在當天的峰會上，長江存儲上海研發中心等一批芯片項目落戶張江科學城內的上海集成電路設計產業園。張江高科負責人表示，今年上半年設計園落地項目12個，未來目標是在園區內形成千億集成電路設計產業規模。

作為中國大陸首個人工智能創新應用先導區，2018年浦東集聚人工智能企業383家，占上海全市1/3以上。隨著金橋5G產業生態園、張江人工智能島和上海集成電路設計產業園的相繼崛起，5G+AI將為中國大陸產業轉型升級提供強勁的驅動力。