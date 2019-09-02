中藥產值增 「千年藥都」品牌化

2019-09-02 00:13 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第四屆京津冀中藥材產業發展大會1日在「千年藥都」河北省安國市開幕。來自中國大陸28個省市的相關部門及中藥材種植、加工、銷售全產業鏈的代表參會。

中新社報導，本次大會由大陸農業農村部種植業管理司、河北省農業農村廳、北京市農業農村局、天津市農業農村委員會、保定市政府等聯合主辦，旨在全面展示京津冀中藥材產業發展成果，促進中藥材產銷合作，助推特色產業扶貧。

當日，來自京津冀等地的多家藥企與安國市市場監督管理局、承德市農業農村局等進行了項目合作簽約。其間，還將舉辦中藥材展示展銷、藥都觀摩、中藥扶貧、藥膳推介、專題講座、評選表彰等活動。

據大陸「全國農業技術推廣服務中心」副主任王戈介紹，隨著產業功能的不斷拓展、科技支撐的不斷加強和居民健康保健需求的不斷提升，中國大陸中藥材產業發展取得顯著成效。目前，中國大陸中藥材種植面積已達3200多萬畝，成為世界上規模最大、品種種類最多、生產體系最完整的中藥材生產大國。

安國市長張壯田稱，近年來，該市以建設大陸國家級中藥產業聚集之都、健康文化養生之地和綠色生態宜居之城為目標，扎實推進中藥材標準化種植工程，安國現代中藥農業園區初具規模，「祁藥品牌」逐步形成。同時，相繼引進北京同仁堂、中國醫藥集團總公司、中國醫學科學院藥用植物研究所、河北中醫學院等知名藥企、科研院所，發起建立京津冀中藥產業創新戰略聯盟，提升了現代中藥生產技術創新能力。

安國古稱祁州，素有「藥都」和「天下第一藥市」之稱，是大陸國家中醫藥健康旅遊示範區。目前，安國中藥材種植面積達15萬畝，中藥材專業市場年交易額達170億元人民幣。