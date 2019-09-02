世界茉莉花都 落腳廣西橫縣

2019-09-02 00:12 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



茉莉花和茉莉花茶產量占全球60%以上的廣西橫縣，31日獲得國際花園中心協會（IGCA）授予的「世界茉莉花都」牌匾。 首屆世界茉莉花大會暨第十一屆全國茉莉花茶交易博覽會、2019年中國（橫縣）茉莉花文化節31日在廣西橫縣開幕。圖為茉莉花文化大典現場的表演。 中新社 分享 facebook

中新社報導，首屆世界茉莉花大會當天在有著「中國茉莉之鄉」之稱的橫縣舉行，國際花園中心協會名譽會長納威爾·斯坦在大會開幕式致辭時表示，橫縣茉莉花產業發展規模，已成為促進世界茉莉花產業穩定的重要力量，此次盛會的舉辦，將有助於各方攜手共創世界級茉莉花產業美好未來。

「橫縣茉莉花產業的發展史，就是一部東西方文化的交流史。」中共橫縣縣委書記黃海韜介紹說，自1900多年前，茉莉花由古絲綢之路從古羅馬傳入中國，情定橫縣以來，大力發展茉莉種植與生產，已成為全球茉莉花和茉莉花茶主產區，茉莉花產業總產值超105億元人民幣，實現了從產業配角到世界花都的華麗轉身。

黃海韜表示，接下來，橫縣將以茉莉花為主題，整合優勢資源，建設具有濃郁茉莉風情的新城，推動產業融合發展，引領世界茉莉新潮流。

中國公共外交協會副會長胡正躍認為，茉莉花是中國的文化符號之一，「世界茉莉花都」落戶橫縣，有利於中國茉莉走向全世界。他希望橫縣藉此良機，把茉莉產業打造成中外人文交流的橋梁。

廣西農業農村廳副廳長謝俊說，當前，廣西正在積極推動橫縣做好「花」的文章，打造茉莉花國家現代產業園，建設「中國茉莉小鎮」，加快發展百億元茉莉花加工產業鏈。「世界茉莉花都」落戶橫縣，將進一步加快當地世界茉莉花文化傳承基地和國際知名文化康養旅遊目的地建設步伐，促進橫縣茉莉花走向世界的進程。