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第25屆魯台會 逾千台商與會

2019-09-02 00:12聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

以「聚焦新動能、共享新機遇」為主題的第廿五屆魯台經貿洽談會，9月1日在山東濰坊開幕，兩岸攜手動能轉換，共享發展機遇。

中新社報導，「魯台會」自1994年開始舉辦，是長江以北地區歷史最悠久、規模最大的對台經貿文化交流活動。本屆「魯台會」針對新舊動能轉換，分設開幕式、海峽兩岸博覽會、海峽兩岸農業論壇和專項對接洽談活動。中國國民黨前主席、台灣中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，台灣商業總會理事長賴正鎰，大陸全國台胞投資企業聯誼會會長李政宏等人參會。

山東省政府省長龔正在「魯台會」開幕式上表示，山東是大陸與台灣交流最頻繁、合作最緊密、成果最豐碩的省份之一。魯台地緣相近、人緣相親、文緣相通、商緣相融。山東正加快實施新舊動能轉換、鄉村振興、海洋強省等八大戰略，聚焦「十強」產業，高質量發展已全面起勢，山東機遇無限。

龔正特別介紹了山東推出的「關於促進魯台經濟文化交流合作的若干措施」和「山東省台灣同胞投資保護條例」。他指出，山東將積極落實各項惠台措施，深化魯台交流合作，與台胞台企共享山東發展機遇和紅利，共繪魯台融合發展的美好藍圖。

洪秀柱在致辭時說，山東推出的促進魯台交流合作的56條措施和「山東省台灣同胞投資保護條例」是對廣大台胞台商最大的善意和照顧。她相信，魯台各領域的交流與合作會進一步深化發展。

大陸國台辦主任劉結一在開幕式致辭中表示，兩岸是密不可分的命運共同體。「兩岸關係好，台灣同胞才會好，台灣才會有前途」。堅持「九二共識」、堅決反對台獨，共同推動兩岸關係和平發展，推進和平統一進程，這是中華民族的根本利益和兩岸同胞的共同利益所在。他希望台商抓住大陸的發展機遇，在兩岸更大格局、更高層次、更寬領域的合作中，實現更好更快發展。

第廿五屆「魯台會」會期4天，台灣工業總會、商業總會、工商協進會、工商建研會、三三企業交流會等65個台商團組，1194位台商參展參會。

台商洪秀柱相親

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