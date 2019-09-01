大陸官方報告：世界經濟增長貢獻率 中國穩居第一

2019-09-01 15:02 世界日報 中國新聞組／北京1日電



大陸國家主席習近平 （本報系資料庫） 分享 facebook

中國國家統計局發布「新中國成立70周年經濟社會發展成就報告」。報告顯示，自2006年以來，中國對世界經濟增長貢獻率穩居世界第一位，成為世界經濟增長第一引擎。

新華網報導，報告顯示，1961年至1978年，中國對世界經濟增長的年均貢獻率為1.1%。1979年至2012年，年均貢獻率為15.9%，居世界第二位。2013年至2018年，年均貢獻率提升至28.1%，居世界第一位。2018年，中國對世界經濟增長的貢獻率為27.5%，比1978年提高24.4個百分點。

報告指出，1952年中國國內生產總值（GDP）為300億美元。2018年，GDP達到13兆6082億美元，比1952年增長452.6倍。1978年，中國GDP世界排名第11位；2010年，超越日本成為世界第二大經濟體，並在此後穩居世界第二位。中國GDP占世界經濟總量的比重從2012年的11.4%提高到2018年的15.9%。

報導說，據世界銀行統計，1962年中國人均GNI只有70美元，1978年200美元，2018年已達9470美元，比1962年增長134.3倍。

按照中國現行農村貧困標準測算，1978年中國農村貧困人口為7.7億人，貧困發生率為97.5%。2018年年末農村貧困人口1660萬人，比1978年減少7.5億人；貧困發生率1.7%，比1978年下降95.8個百分點。中國是最早實現聯合國千年發展目標中減貧目標的發展中國家。

另據大公報報導，蘇寧金融研究院分析師陶金分析說，改革開放、市場經濟均激發了市場競爭主體的活力，中國的市場也從「國內市場」擴大為全球市場。他認為，開放環境下，外資入華的同時，海外的新技術也被引進到中國；此外，勞動力的自由流動，極大糾正了勞動力的激勵機制，「中國成為世界經濟增長的重要拉動力，其背後是全方面的因素」。