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大陸8月製造業PMI回落至49.5 連續4個月低於榮枯線

2019-08-31 13:51聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸國家統計局31日公布8月中國製造業採購經理指數（PMI）為49.5，較前一個月小幅回落0.2個百分點，為連續第四個月位於景氣榮枯線下方。中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，這顯示因市場需求不足導致的經濟下行壓力增大，官方應加大宏觀政策逆周期調節力度，著力擴大內需，儘快緩解經濟下行壓力。

大陸8月製造業PMI連續第四個月位於景氣榮枯線下方，但高技術製造業PMI仍達51...
大陸8月製造業PMI連續第四個月位於景氣榮枯線下方，但高技術製造業PMI仍達51.2。（中新社）
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另，8月中國非製造業商務活動指數為53.8，比前一個月提升0.1個百分點，反映非製造業總體仍保持擴張趨勢，且增速略有加快。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，8月製造業PMI主要特點為：

一、生產延續擴張，市場需求總體承壓。生產指數為51.9，月比雖回落0.2個百分點，但仍高於年內均值0.4個百分點，繼續保持在擴張區間。在調查的21個行業中有17個行業位於擴張區間，有11個行業月比上升。

趙慶河稱，近期內外經濟環境錯綜複雜，不確定性因素較多，新訂單指數為49.7，略低於上月0.1個百分點；但新出口訂單指數為47.2，月比回升0.3個百分點。

二、重點行業發展穩定，產業結構持續升級。8月高技術製造業和消費品行業PMI為51.2和50.9，分別高於製造業總體1.7和1.4個百分點。其中，醫藥、電氣機械器材、食品及酒飲料精製茶、紡織服裝服飾等製造業保持較快擴張。

三、大型企業保持擴張，小型企業景氣回升。8月大型企業PMI為50.4，連續兩個月高於臨界點，是製造業穩定發展的重要支撐；小型企業PMI為48.6，但比上月回升0.4個百分點。

四、工業生產價格有所回落。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為48.6和46.7，月比分別下降2.1和0.2個百分點。其中，鋼鐵、化纖、紡織等製造業相關價格指數回落幅度較為明顯。

至於8月非製造業商務活動指數則顯示，服務業擴張速度放緩。其中，服務業商務活動指數為52.5，比上月回落0.4個百分點。另，近期颱風、暴雨等不利天氣頻發，道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、旅遊等行業受到較大影響，商務活動指數月比、年比均出現不同程度回落。

此外，建築業重返高位景氣區間。8月建築業商務活動指數為61.2，比上月明顯上升3.0個百分點。從行業大類看，土木工程建築業和建築安裝裝飾業商務活動指數為63.9和61.2，分別高於上月8.8和9.0個百分點，上升幅度較大。

8月綜合PMI產出指數為53.0，比上月微落0.1個百分點，已連續五個月在53.0至53.4區間小幅波動。趙慶河表示，這顯示中國企業生產經營活動總體保持平穩發展。

大陸8月製造業PMI為49.5，較前一個月小幅回落0.2個百分點。（截圖自大陸國...
大陸8月製造業PMI為49.5，較前一個月小幅回落0.2個百分點。（截圖自大陸國家統計局）
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