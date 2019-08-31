香港7月零售狂瀉、遊客不來 「8、9月恐更慘」

2019-08-31 12:43 世界日報 香港新聞組╱香港31日電



在中美貿易戰持續及修訂《逃犯條例》引發的社會事件下，香港零售銷售連跌6個月，7月份零售業總銷貨值臨時估計為344億港元，按年跌11.4%，表現近3年半以來最差，業界料8、9月會更慘。此外，7月訪港旅客人次，按年下跌4.8%。其中內地訪港旅客人數下跌5.5%，為416.1萬人次。

香港7月零售銷售跌幅擴大，按年大跌11.4%。(中通社) 分享 facebook

香港01報導，零售管理協會謝邱安儀昨表示，行業情況每況愈下，商戶正考慮要求員工放無薪假，若示威事件持續，裁員恐無可避免。

她表示，8月零售銷售表現較7月嚴重，8月旅遊區生意下跌逾五成，受示威影響地區的生意大跌七至八成。業界亦普遍預期9月會進一步惡化，預期訪港旅客人數及本地消費意欲，在短期內難好轉。

據報導，零售跌勢嚴重的類別有珠寶首飾、鐘表及名貴禮物﹙銷貨價值下跌24.4%﹚；眼鏡店（下跌17.8%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌17.4%）；藥物及化妝品（下跌16.1%）；服裝（銷貨價值下跌13.0%）。

跌勢較輕但一樣叫苦的有百貨公司貨品（下跌10.4%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌10.1%）；傢具及固定裝置（下跌8.7%）；書報、文具及禮品（下跌6.0%）；汽車及汽車零件（下跌5.8%）；中藥（下跌5.8%）。

此外，旅發局昨天發表7月訪港旅客人次，為519.7萬人次，按年下跌4.8%。其中內地訪港旅客人數下跌5.5%，為416.1萬人次。旅客人數下跌最多的，為南韓旅客，按年下降20.8%，其次為俄羅斯的旅客，下降16.5%，此外，過夜旅客人數為237.8萬人次，較去年下跌5.3%。

旅發局發言人指，8月上半個月訪港旅客數字下跌約三成。業界表示，9月及10月的預訂來港數字繼續下調。