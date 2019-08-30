大陸鋼市拉警報 波及鐵礦砂

2019-08-30 01:36 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



美聯社 分享 facebook 全球最大鋼品市場中國大陸正閃現全球鋼市的警訊，大陸鋼筋現貨價格已跌至兩年低點，主因是經濟成長減緩抑制消費、刺激煉鋼廠之間的競爭，並打壓產品價格。這個利空也可能會波及鐵礦砂市場。

安泰科數據顯示，大陸鋼筋現貨價格28日跌至2017年6月來低點，熱軋鋼板價格跌至去年11月來最低。鋼品和鐵礦砂期貨價格29日盤中皆走低。

CRU集團分析師盧理查（音譯）說，雖然大陸即將進入營建業旺季，但在房產市場疲軟下，需求並未大幅改善，在此同時，供給卻居高不下，「儘管鋼價下跌、成本升高、利潤受到壓縮，所有人還是想在這市場分一杯羹，導致產量處於高水準」。

大陸是世界最大鋼品生產國，占全球供給一半以上，即使美中貿易戰遲未化解打擊經濟成長，大陸煉鋼廠今年產量仍攀新高。稍早一些數據暗示大陸經濟8月又進一步減緩，主因國內情勢疲弱、與華府關係緊張、全球貿易惡化。大陸鋼價下滑不僅將打擊國內企業，也將影響全球市場趨勢。

盧理查說，鋼價的前景取決於供給水準，尤其是煉鋼廠因獲利率下滑和出於環境考量的產量限制措施，減少了多少鋼鐵產量。雖然鋼品需求預料不會提升，但在季節因素上應會有所改善。

彭博所估測的大陸高爐獲利能力這個月落入負數，為自2017年來首次，凸顯出製造商們面臨的困境。雖然近來鐵礦砂價格下跌幫助煉鋼廠降低成本，但效果已因鋼製品價格下跌而兩相抵銷。