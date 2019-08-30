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LGD猛攻OLED 廣州廠投產

2019-08-30 02:18經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

南韓顯示器大廠 LG Display（LGD）昨（29）日宣布於廣州的8.5代OLED面板廠正式投產，這是大陸首座大尺寸OLED面板廠。

OLED電視將進入新階段，大陸面板商京東方、華星光電等也另闢蹊徑，正研發印刷式OLED。第一財經報導，隨著生產規模擴大，LGD的大尺寸OLED面板業務今年將首次獲利，OLED電視也將加快推廣普及化。

OLED(Organic Light-Emitting Diode) 有機發光二極體，相較於傳統LCD，OLED可自行發光，不需要背光，且色彩相較LCD更為鮮豔，耗能也更低。包括創維、海信、康佳、長虹等大陸廠商在內的15家電視廠商加入OLED電視陣營，2020年美國電視廠商Vizio也將加入OLED陣營。

廣州OLED面板工廠投資總額人民幣460億元（約新台幣2,019億元），由LGD持股70%。該廠主要生產大尺寸電視用OLED面板，2021底最大產能將達每月9萬片基板。

此次投產的廣州8.5代OLED面板生產線是LGD在韓國本土外建立的首條大尺寸OLED面板生產線。今後，廣州OLED面板工廠將與韓國坡州OLED工廠一起形成LGD的大尺寸OLED面板的兩極供應格局。

把大陸作為全球OLED戰略基地，是因為LGD看好大陸電視市場的前景。IHS的數據顯示，2017年大陸電視市場以25%的市占率穩居全球電視市場第一。今年第1季全球OLED電視銷量61萬台，年增30%。

新浪財經報導，目前，LGD韓國坡州工廠的月產能為7萬片基板，加上廣州OLED工廠9萬片基板的產能，以及韓國坡州未來的10.5代線產能，並按一張基板可切割6片55吋OLED電視面板算，到2022年，LGD的OLED電視面板的總月產能將超過1,000萬片，OLED面板目前供不應求的困境將有望緩解。

電視面板OLEDLG

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