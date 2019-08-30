上海打造創新試驗區

2019-08-30 02:18 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 戴瑞芬 ／上海29日電



上海市委書記李強29日在世界人工智能大會上表示，上海將以更加「開放、創新、包容」推動人工智能資料開放、技術推廣、市場准入上率先突破，建成國家新一代人工智能創新發展試驗區，打造先進創新平台和應用場景標竿。

2019世界人工智能大會（WAIC）29日開幕，以「智聯世界 無限可能」為主題，雲集全球人工智慧領域的科技龍頭、專家逾500多人，在上海世博中心舉辦為期三天AI界的年度盛會。

在國際AI、5G等新一代高科技的市場角力中，中美爭霸，但在貿易戰升級下，美國科技龍頭微軟、亞馬遜不但連續兩年參會，今年還新增了特斯拉、IBM、ABB等，擴大AI生態朋友圈。

世界人工智能大會在上海是第二年舉辦，而上海是中國AI產業鏈最完善、產業集中度最高、綜合技術能力最強之地，企業家數占中國的40%。

2018年上海智慧IC產業規模達人民幣1,450億元，增長23%，占中國的22%，預計2020年將達到人民幣2000億元規模。

李強指出，上海將把自貿試驗區一體化發展等重大機遇，推進人工智慧領域標準溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通成為全球智聯網路的樞紐城市。大會上並發佈新一批中國大陸國家新一代人工智慧開放創新平台，包括中國移動聚焦電信場景，提供人工智慧算力、演算法、資料，賦能各行業的核心能力的開放AIaaS服務，推進人工智慧規模化應用。這也代表中國人工智慧公共創新平台的最新佈局。