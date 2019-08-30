馬雲:一周工作12小時 不是夢

2019-08-30 02:16 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 戴瑞芬 ／上海29日電



世界人工智能大會重頭戲，馬雲(圖左)與馬斯克進行「雙馬對話」。 路透 分享 facebook 2019世界人工智能大會開幕式重頭戲「雙馬對話」登場。首度參會的特斯拉執行長馬斯克和阿里巴巴集團董事局主席馬雲近一小時的對話，從「會不會上火星」到「有了AI人類還要工作嗎」，雙馬近一小時的對話，馬雲總結：相信人類，相信年輕人。

分享 facebook 出席世界人工智能大會前，特斯拉拿到上海市發放的首張綜合驗收許可證。這意味特斯拉上海超級工廠將完工，正式投產指日可待。

特斯拉在上海，也是在中國市場創下首個外資獨資汽車廠的紀錄，打破大陸對外資「技術換市場」合資廠商的時代。而上海開大門，特斯拉從拿地到開工只用三個月、不到一年建廠驗收的光速奇蹟。

馬斯克在雙馬對話中坦言，特斯拉上海超級工廠進度飛快，這在美國市場從未有過，他數次表達「中國未來令人激動」。

雙馬對話一開始就切入AI，馬斯克表示，一般人都低估人工智慧的能力，覺得AI只是聰明的人而已。

實際上，人工智慧比最聰明的人還要聰明，馬斯克說「打不過AI，人類就該和AI組成團隊。」

馬雲對AI很樂觀，他說，不覺得AI是一種威脅人工智慧是很恐怖的東西，因為人類很聰明。會不會打贏AI？馬雲說，未來的年輕人會有解決方案，會擁抱AI。

馬斯克旗下SpaceX曾發布登陸火星計畫，SpaceX在2022年將發射飛船登陸火星，2024年實現踏足火星。

馬雲坦言對火星沒興趣，對地球的一切更感興趣。

準備未來搭火箭去火星旅行的馬斯克則說，去火星不是為了尋找外星人，而是探索未來的可能性，他強調不是覺得地球沒希望，而是勇於想了解宇宙的本質。

關於AI會不會搶走人類的工作，馬雲逆向思考，「為什麼要有那麼多工作？我覺得一周工作三天，一天工作四小時很好了。」透過AI，人類才更能享受生活。

最後馬雲表示，不是科技改變世界，而是夢想改變科技從而影響世界。

馬雲最後總結：AI可以把世界變得更好，相信人類，相信年輕人。