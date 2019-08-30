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乾唐軒、富凱木業 山東創佳績

2019-08-30 02:38聯合報 記者姜家蘅／山東濟南報導

富凱木業引領行業走向環保生產。 記者姜家蘅／攝影
富凱木業引領行業走向環保生產。 記者姜家蘅／攝影
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山東台資企業「乾唐軒」，以創新的陶瓷科技及領先的陶瓷藝術著稱。1986年成立於台灣，後由台灣到大陸，規模從只有數人的小工作坊，到足以供應全大陸的陶瓷製作基地，陶瓷作品不斷被賦予新的生命和藝術價值。

「台媒看山東」聯合采風活動，記者來到乾唐軒位於棗莊的生產基地，實際參觀修坯、淋釉、彩繪等製作過程。乾唐軒產品以中西藝術為題材，以創造人類健康美好的生活為標誌，將現代設計理念和手法融合其中。

乾唐軒美術工藝公司董事長于春明介紹，「活瓷LIVEN」為乾唐軒旗下品牌，結合文化藝術元素，為追求品質的生活家們，帶來功能與美學兼備的生活瓷藝。他說：「其意義是打破瓷器與生活之間的傳統壁壘，不再僅限於裝飾品與餐具的形象出現在人們的生活當中。」

于春明表示，在功能上，「活瓷LIVEN」打造了隨身杯、茶具、高杯、生活瓷器四大經典系列產品，賦予生活瓷杯藝術藏品般的魅力和特質。

乾唐軒的杯子，融入生活藝術。 記者姜家蘅／攝影
乾唐軒的杯子，融入生活藝術。 記者姜家蘅／攝影
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乾唐軒活瓷品牌還為國際知名品牌，故宮博物館、國家博物館、中歐商學院等各大企業、院校、銀行，打造量身訂做的活瓷品牌限量商品，將不同領域的特色元素相融於活瓷品牌產品創意中，力求展現跨界獨有的文化內涵。于春明表示，未來，乾唐軒仍秉持「敬自然、惜萬物」的核心理念，將藝術環保健康融入生活實用陶瓷開發；通過不斷塑造品牌與市場的開拓，力爭成為全球藝術生活陶瓷知名品牌。

記者來到日照富凱木業公司。富凱木業成立於2010年，生產和銷售家具、衛浴用品，建築及裝飾用玻璃等。其產業革新，則是木質家具油漆應用從傳統油性漆到水性漆，引領行業走向環保生產。

油漆是木質家具非常重要的元素，傳統油漆的刺激性氣味，以及有害氣體揮發周期長等問題，是長期困擾行業的難題。富凱木業率先在家具製造行業中淘汰油性塗料，使用水性塗料。而由於性能、技術等因素影響，水性塗料的施工寬容性遠比油性塗料差；富凱木業通過技術革新，大大改善了這一問題。雖然成本有所增高，但使用水性塗料可避免塗料對環境造成汙染，給顧客提供更加安全環保的產品。

品牌博物館

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