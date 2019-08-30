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著名孵化器Founders Space中心 東莞揭牌

2019-08-30 02:38聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

全球著名孵化器Founders Space松山湖國際創新中心29日在廣東東莞揭牌。該中心將聚焦智慧社區與前沿數字化科技的創新應用，構建粵港澳大灣區的科技創新應用生態圈。

中新社報導，Founders Space成立於美國矽谷，被「福布斯」、「公司」等譽為全球排名前十的孵化器，目前在全球22個國家建立了50多個孵化服務網絡。

Founders Space創始人Steven Hoffman出席揭牌儀式並詳細介紹該中心的作用。他說，該中心將依託Founders Space全球平台和資源，引進美國斯坦福大學等世界頂尖科研院校的創新力量和國際頂尖創新服務機構，打造全球新人才、新技術、新產業的鏈接創新中心，實現創新鏈、技術鏈和資源鏈的全面對接。

東莞松山湖高新技術產業開發區管委會主任歐陽南江表示，該中心落戶將進一步完善松山湖的創新生態，加強東莞與美國矽谷及全球創新資源的鏈接，帶動松山湖人工智能產業化發展。

Steven Hoffman表示，Founders Space松山湖國際創新中心是他們在珠三角的第一個孵化器，這裡將匯聚全球的多項科創技術和全球投資資金，推動粵港澳大灣區國際產業的引入和存量產業的國際化進階，為松山湖企業提供一個鏈接全球的平台。

矽谷開發區

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