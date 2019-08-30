新制統一建設用地市場 城鄉融合重要突破口

2019-08-30 02:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



隨著新土地管理法頒布，農地入市的法律障礙得以清除。大陸自然資源部有關研究報告認為，統一建設用地市場將成為鄉村振興、城鄉融合的重要突破口。

新華社報導，大陸自然資源部諮詢研究中心實施的「構建城鄉統一的建設用地市場體系及相關制度系列研究」目前收官。持續進行三年的這一課題參照國有土地使用制度改革實踐、立足33個縣區市「三塊地」改革試點經驗，提出在堅持公有制主體地位前提下，明晰市場主體土地權利、提高市場配置效率，兼顧國家、集體、個人土地增值收益分配，在符合規劃和用途管制的前提下，健全權利體系、調查評價、用途管制、市場規則、價格體系、收益分配等「六個統一」制度，加快構建「保護產權、同權同價、維護契約、平等交易」的城鄉統一建設用地市場體系。

據介紹，為全面深化改革，北京當局部署了農村土地三項制度改革試點，並明確要求到2022年，城鄉統一建設用地市場基本建成；到2035年，城鄉統一建設用地市場全面形成。

大陸自然資源部諮詢研究中心有關負責人表示，自改革開放以來，中國大陸形成了以招拍掛出讓為主要方式的國有土地市場體系，農村集體土地市場長期處於改革探索階段。城鄉二元化的土地制度客觀上限制了土地要素自由流動，一定程度上限制了農民獲得更多財產性收入。

落實新土地管法，加快構建城鄉統一的建設用地市場，盤活農村建設用地資源，提高農民土地增值收益分享比例，有利於激活農村土地要素活力，實現城鄉土地要素與資本、勞動等要素自由結合將成為推動鄉村振興、實現城鄉融合發展的重要突破口。