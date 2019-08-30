阿里巴巴研究：

2019-08-30 02:41 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



全球女性創業者大會28日在杭州舉辦，並在日本東京、印尼雅加達、澳洲雪梨同時開設分會場。當日發布的「2019阿里巴巴全球女性創業就業研究報告」顯示，數字平台為女性創就業提供了更多路徑，全球女性正在獲得均等的機會。淘寶平台創業者中女性占比49.3%。

新茾華社報導，在「她」與移動互聯網、新經濟緊密結合的時代，除了在消費端展現出「她經濟」旺盛的購買力，也讓女性收穫了更多創業、就業機會。

往返奔波於杭州和上海之間，每天換裝拍攝超過150套服飾…在2019全球女性創業者大會現場，72歲的淘寶模特楊光介紹自己退休後的工作狀態。「現在你們搜索淘寶中老年女裝，十有八九能看到我。」楊光說，從2015年開始，她加入了淘寶模特的行列，互聯網發展改變了她的生活。

72歲的模特奶奶只是現場眾多創業女性的一個縮影。阿里巴巴董事局主席馬雲說，在阿里，34%的高管是女性；淘寶直播博主中80%是女性，近幾年女淘寶店主店舖銷售額增幅明顯超過男店主店舖。事實證明，互聯網發展正在為全球女性帶來更多創業機會和選擇。互聯網孕育的新業態、新經濟中，女性有其獨特的優勢。

26歲的甘肅姑娘李瑩就是一位女性創業者。4年前，沒有農事經驗，缺乏社會歷練的她決定返鄉創業。「大概就是一股熱情和堅信互聯網能夠帶來的機會促使我回到農村。」李瑩說，「我們能夠帶來新的思路和技術，果農們有豐富的勞作經驗，兩者結合其實是非常好的商業模式。」

通過多個電商平台，返鄉創業的李瑩開始銷售民勤瓜果等本地水果產品，2018年公司銷售額已達5000多萬元人民幣。除了擴大銷售規模，李瑩還帶動農戶進行標準化種植。李瑩說，互聯網不僅帶給她創業的機會，也帶動農村的發展。