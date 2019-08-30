智博會 中新合力拚創新

2019-08-30 02:41 聯合報 大陸新聞中心╱綜合導



2019中國國際智能產業博覽會26日至29日在重慶舉行，圖為29日展覽現場，機器人正在為觀眾畫肖像。 中新社 分享 facebook 2019中國國際智能產業博覽會（智博會）26日至29日在重慶舉行，新加坡、英國、義大利為三大主賓國，三國展館各出奇招，以期在中國大陸智能產業市場搶占先機。

中新社報導，本屆智博會，吸引來自近60個國家和地區的代表參會，843家企業參展，其中外資企業布展面積占13.6%。

新加坡連續兩年作為智博會主賓國參會，2019年參展新加坡企業數量增長超50%，參展企業涉及金融科技、城市解決方案、人工智能等領域。在智博會期間，中國和新加坡企業共簽署13份諒解備忘錄。同時啟動總額為4000萬元人民幣的「中新信息通信媒體聯合創新發展資金」，服務於在新加坡或中國聯合開發並實施的創新項目。

三大主賓國展館中，英國館展品最受觀眾矚目。一個不斷揮舞著的巨大機械手臂吸引著不少智能製造相關企業代表圍觀。它是一款行業領先的Equator比對儀，這是該產品第一次在中國西部亮相。同樣第一次在中國西南地區亮相的還有全新邁凱倫720S Spider頂級敞篷超跑。

智博會期間，義大利派出龐大的汽車專業團隊和研究機構赴渝，舉行中義汽車大數據與智慧交通產業發展高峰論壇，就汽車行業如何利用人工智能、5G通信、大數據、雲計算等新一代信息技術，促進交通出行改善等課題，與中國企業及專家學者進行討論。