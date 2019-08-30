世界人工智能大會 美大廠參加

2019-08-30 02:41 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／上海報導



2019世界人工智能大會（WAIC）上，馬斯克和馬雲的「雙馬對話」。 記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook 上海市委書記李強29日在世界人工智能大會上表示，上海將以更加「開放、創新、包容」推動人工智慧資料開放、技術推廣、市場准入上率先突破，建成國家新一代人工智慧創新發展試驗區，打造面向全球的先進創新平台和應用場景標竿。

2019世界人工智能大會（WAIC）29日開幕，以「智聯世界 無限可能」為主題，雲集全球人工智慧領域的科技龍頭、專家逾500多人，在上海世博中心舉辦為期三天AI界的年度盛會。

值得一提的是，在國際AI、5G等新一代高科技的市場角力中，中美爭霸，但在貿易戰升級下，美國科技龍頭微軟、亞馬遜不但連續兩年參會，今年還新增了特斯拉、IBM、ABB、日商發那科等。

世界人工智能大會在上海是第二年舉辦，而上海是中國AI產業鏈最完善、產業集中度最高、綜合技術能力最強之地，企業家數占中國的40%。2018年上海智慧IC產業規模達人民幣1450億元，增長23%，占中國的22%，預計2020年將達到人民幣2000億元規模。

李強特別強調上海將用好建設上海自貿試驗區新片區、科創板、長三角一體化發展等重大機遇，推進人工智慧領域標準溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通成為全球智聯網路的樞紐城市。

在人工智慧領域的諾貝爾獎得主機器學習之父Tom Mitchell，和圖靈獎得主Raj Reddy等領軍卡耐基梅隆大學等16所大學結盟，世界人工智能大會正式成立全球大學人工智慧學術聯盟，以及青年AI科學家聯盟。

大會上並發布新一批中國大陸國家新一代人工智慧開放創新平台，包括中國移動聚焦電信場景，提供人工智慧算力、演算法、資料，賦能各行業的核心能力的開放AIaaS服務，推進人工智慧規模化應用。這也代表中國人工智慧公共創新平台的最新布局。

今年大會的最高獎項「卓越人工智慧引領者」（Super AI Leader，簡稱SAIL獎）頒給了華為麒麟980、810 7奈米晶片，科大訊飛新一代語音翻譯關鍵技術及系統，銀河水滴遠距離步態識別系統與應用和阿里巴巴超大規模圖神經網路的認知智慧計算平台。

為了加速AI產業規模化、市場化，世界人工智能大會今年推出「基金超市」展示平台，提供創新企業路演的產融資本對接，預計31日閉幕將促成33個重點產業投資項目將集中簽約。還首次設立AI國際日，AI開發者日，面向國際產業界、學術界和創業營，搭建AI發展全角色對話交流平台。