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樂視網上半年淨虧損人民幣100億元

2019-08-29 21:14聯合報 記者張運祥╱即時報導

樂視網29日晚間公佈半年報，上半年營收人民幣2.53億元，比去年同期大減74.75%；淨損100億元，去年同期虧損11億元，比去年虧損擴大8倍。

《第一財經》報導，2018年底樂視網對樂融致新喪失控制權，樂融致新終端業務不再計入公司合併範圍。公司根據今年上半年案件判決及進展情況，計提樂視體育、樂視雲案件負債98億餘元。公司獨立董事鄭路、王雷讓因樂視體育、樂視雲案件等事項的綜合影響，對公司的持續經營能力存在重大疑慮，對公司半年報無法表示意見。

樂視網上半年淨損人民幣100億元。圖：騰訊網
樂視網上半年淨損人民幣100億元。圖：騰訊網
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