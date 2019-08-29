董明珠不要10億 要和雷軍再賭5年

2019-08-29 15:48 世界日報 中國新聞組／北京29日電



格力電器董事長董明珠。圖／新華網 分享 facebook

格力電器董事長董明珠昨天在北京表示，跟雷軍的10億賭約已經結束了，結果大家都知道了。「10個億我不要了，還想再跟雷軍賭五年。」小米集團董事長雷軍回應稱：「我覺得可以試一下」。此前於2013年，董明珠和雷軍以五年後營業額誰高而打賭10億，最終格力勝出。

中國證券報報導，2013年在中國經濟年度人物頒獎盛典上，雷軍、董明珠一同獲獎。站在領獎台上，雷軍表示，如果小米在五年內營業額擊敗格力，董明珠輸他一塊錢。董明珠不甘示弱地表示，要賭就賭10億。

當時，小米才成立三年，2013年銷售手機1870萬台，增長160%，超額完成年初供貨1500萬台的承諾，全年銷售額達316億（含稅），增長150%。格力電器則已有23年歷史，2013年營收為1200多億元。雙方差距高達900億，外界認為賭局是天方夜譚。

但小米集團在雷軍帶領下展開了一場在外人看來是「龜兔賽跑」的爭奪。根據兩家公司2018年財報，小米營收1749億元，格力達到2000億元。但在這場為期五年的賭約中，雷軍輸了。但小米集團成功將兩家公司的營業額差距縮小到250億元左右。

這一次的賭約，雙方幾乎站在了同一起跑線上。從收入構成來看，小米和格力紛紛開始發力多元化布局，甚至直接刀兵相向，比如小米賣空調、洗衣機等白色家電不亦樂乎，格力電器也做起了手機、電飯煲等智能家居的硬件產品，這讓第二輪賭約更有看點和火藥味。