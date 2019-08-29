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馬雲勾勒AI時代美好未來：一周工作3天、一天4小時

2019-08-29 15:10聯合報 記者林則宏╱即時報導

阿里巴巴創辦人馬雲29日在上海與電動車大廠、特斯拉執行長馬斯克進行對談時表示，有了電力，人們就有更多時間工作；以後有了AI，人們就應該有更多時間享受生活。「我認為人們應該每周工作3天，每天工作4小時。」

2019世界人工智能大會29日在上海開幕，重頭戲之一就是馬雲與馬斯克的對談。據上海第一財經報導，馬雲在對談中表示，「未來20年裡面，大家壽命會更長，生命科學技術可以讓我們活100年或者120年，甚至祖祖父還在努力地工作，但這不一定是好事。為什麼要有那麼多工作？我覺得一周工作3天，一天工作4小時很好了。」

他認為，「有了人工智能之後，人們會有更多的時間去享受作為人的樂趣。」

馬雲舉例稱，他自己大概去過300多個不同的城市，但他父親可能去過30個城市，爺爺最多去過三個城市，自己的孫輩可能去過3,000個城市，可以坐特斯拉去，可以一直在路上、一直在旅行。

「我覺得我們不需要太多工作，今後我們需要的工作就是讓大家開心，讓大家快樂，讓大家體驗生活，享受人類的生活」，馬雲說。

馬雲表示，他不會太擔心工作。「首先我們會有很多工作，第二點我們不需要很多的工作，第三很有意思的一點，農業時代大家平均壽命大概30或者35歲，工業時代有了技術革命之後，人們可以活到70歲，在人工智能時代，人們可能會活到100年，這是我的猜測。」

不過，隨著人們生活越來越好的時候，大家就不想生孩子了。人類會有很多工作但是沒有人想去做，這就需要人工智能和機器人來照顧老年人。

對於馬雲的觀點，馬斯克表示認同。馬斯克說，「今後人工智能會使得工作失去意義，可能最後的工作就是寫AI軟體，最終可能AI自己都會寫軟體了。」因此他建議，人們應該去學工程、物理、藝術，或做一些和人互動的工作。

阿里巴巴創辦人馬雲（左）認為，進入AI時代，人們就應有更多時間享受生活，甚至每周...
阿里巴巴創辦人馬雲（左）認為，進入AI時代，人們就應有更多時間享受生活，甚至每周只工作3天，每天工作4小時。圖／取自上海第一財經網站
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阿里巴巴馬雲上海AI

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