美企撤走？路透：Apple依賴大陸程度不減反大增

2019-08-29 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中美貿易戰一再升級，美國總統川普準備對大陸製造產品加徵新一輪關稅，並威脅動用緊急狀態迫美企撤出大陸，路透引用蘋果（Apple）供應鏈數據指出，Apple供應鏈依賴大陸程度在近年迅速增加，也反映無論有否中美貿易戰，大陸市場對Apple等跨國美企都同樣重要。

根據Apple供應鏈數據，組裝Apple產品大陸工廠數目，已由2015年的30家，大增至目前的52家，而美國工廠數字在同期內一直只維持2家。

Apple近年雖然有向印度、巴西等其他國家尋找供應商，但報導指出，Apple在大陸以外的組裝工廠規模都較小，主要應付工廠所在地區對Apple產品需求。

反觀大陸組裝數量近年隨着Apple推出智慧手錶、智慧音箱、無線耳機等新產品系列而大增，反映大陸勞動力與工藝才是Apple生產的中堅力量。

除了組裝工廠，Apple的晶片、玻璃、鋁殼、電線、電路板等產品零件供應商，也愈來愈集中在大陸，報導認為，Apple大陸供應商比率，已由2015年的44.9%增至目前的47.6%。

Apple卻要準備承受特朗普關稅打擊，川普對大陸新一輪15%關稅，會在9月1日生效，覆蓋Apple Watch、AirPods、HomePod及Beats耳機等產品。