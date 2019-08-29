親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

人才外流「鳳走雞來說」被批歧視 韓國瑜：是要「築巢引鳳」

陸自由派燈塔崩塌 「天則智庫」這次真要關門了

美企撤走？路透：Apple依賴大陸程度不減反大增

2019-08-29 13:44聯合報 記者林宸誼╱即時報導

中美貿易戰一再升級，美國總統川普準備對大陸製造產品加徵新一輪關稅，並威脅動用緊急狀態迫美企撤出大陸，路透引用蘋果（Apple）供應鏈數據指出，Apple供應鏈依賴大陸程度在近年迅速增加，也反映無論有否中美貿易戰，大陸市場對Apple等跨國美企都同樣重要。

根據Apple供應鏈數據，組裝Apple產品大陸工廠數目，已由2015年的30家，大增至目前的52家，而美國工廠數字在同期內一直只維持2家。

Apple近年雖然有向印度、巴西等其他國家尋找供應商，但報導指出，Apple在大陸以外的組裝工廠規模都較小，主要應付工廠所在地區對Apple產品需求。

反觀大陸組裝數量近年隨着Apple推出智慧手錶、智慧音箱、無線耳機等新產品系列而大增，反映大陸勞動力與工藝才是Apple生產的中堅力量。

除了組裝工廠，Apple的晶片、玻璃、鋁殼、電線、電路板等產品零件供應商，也愈來愈集中在大陸，報導認為，Apple大陸供應商比率，已由2015年的44.9%增至目前的47.6%。

Apple卻要準備承受特朗普關稅打擊，川普對大陸新一輪15%關稅，會在9月1日生效，覆蓋Apple Watch、AirPods、HomePod及Beats耳機等產品。

第二輪關稅在12月15日生效，更會針對iPhone、MacBook、iPad、iPod touch等Apple最暢銷產品。

上海南京路蘋果專賣店。記者林宸誼／攝影
上海南京路蘋果專賣店。記者林宸誼／攝影
分享
組裝Apple產品工廠數量。圖/香港經濟日報
組裝Apple產品工廠數量。圖/香港經濟日報
分享

貿易戰

相關新聞

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 12:01

川普嗆反對關稅戰的人：被中國海削 你好意思提供建議？

2019-08-29 13:58

美企若撤出中國 越、台、馬、港受益最大

2019-08-29 13:58

美財長米努勤稱美中將舉行貿易會談 未說明何時

2019-08-29 08:28

川普：遭中國海削的人 好意思提供貿易戰建議？

2019-08-28 20:24

美中貿易戰若有轉機不會在9月 而是11月

2019-08-28 19:10

川普若令美企撤出中國 通用汽車將損失數十億

2019-08-28 15:47

川普「70多歲老傢伙，講話像7歲小孩」 中國已掌握對付要領

2019-08-28 15:47

川普對中貿易強硬 中國民眾極度反感

2019-08-28 15:47

「做最壞的打算」 中抗美拚內需 祭刺激消費20條

2019-08-28 14:56

華郵：中國摸透川普把戲 決心打持久戰

2019-08-28 14:35

美企要求供貨華為 申請逾130件

2019-08-28 14:17

中美貿易戰陰影下 中國豬肉飆升「一天一個價」

2019-08-28 13:52

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 13:09

要求繼續供貨給華為 美國企業提出逾130份申請

2019-08-28 09:50

準備貿易持久戰 傳中國擬建南美「糧食碼頭」

2019-08-28 09:29

波音盼美中貿易戰有解 能再迎中國訂單

2019-08-28 08:36
看更多

熱門文章

川普：遭中國海削的人 好意思提供貿易戰建議？

2019-08-28 20:24

經濟艙飛長途好難睡 她分享一招讓全家人安穩睡到目的地

2019-08-28 15:57

印度15歲少女不乖被判姦刑 遭6男輪暴剃髮遊街

2019-08-28 16:15

為何大陸消費者塞爆Costco 卻不在亞馬遜和特易購消費

2019-08-28 23:07

影／狂！法國堡主擁110架戰機 宛如一座空軍基地

2019-08-29 13:02

川普「70多歲老傢伙，講話像7歲小孩」 中國已掌握對付要領

2019-08-28 15:47

美方確認：對3,000億美元陸製商品關稅 由10%提高至15%

2019-08-29 01:19

港人外逃置產為何首選台灣、大馬 捨棄新加坡？

2019-08-28 20:45

杜特蒂五度訪陸碰上習近平總硬不起來 原因是這個

2019-08-28 16:56

繞半個地球…亞馬遜雨林大火 為何元凶竟是中美貿戰

2019-08-29 10:00

美股開盤一度跌逾百點 投資人消化美債殖利率反轉訊號

2019-08-28 22:15

混血正妹有「魅惑雙眼」如真人蘿莉 網友嘆：奇蹟的13歲

2019-08-28 20:26

美中貿易戰若有轉機不會在9月 而是11月

2019-08-28 19:10

4歲女童坐機車兜風 風箏飛來割斷脖子身亡

2019-08-28 15:14

華郵：中國摸透川普把戲 決心打持久戰

2019-08-28 14:35

專機度假後修補形象？哈利梅根午餐台幣600有找

2019-08-28 19:52

印尼遷都後續影響 學者：恐有軍備競賽

2019-08-28 19:47

美股股利殖利率超越30年公債 十年來首見

2019-08-28 20:18

美債殖利率倒掛加劇

2019-08-28 23:35

地表最快女車手 創紀錄過程驚傳車禍身亡

2019-08-29 10:24

暫停國會要求獲女王批准！川普讚強生「偉大」暗酸柯賓

2019-08-28 23:04

「做最壞的打算」 中抗美拚內需 祭刺激消費20條

2019-08-28 14:56

MiLB／小聯盟投手慘遭滅門 小舅涉案逃跑被捕

2019-08-29 10:38

祕魯大型孩童獻祭遺址 出土227具遺骸

2019-08-28 22:25

強生拚硬脫歐 英女王准暫停國會

2019-08-29 00:07

川普對中貿易強硬 中國民眾極度反感

2019-08-28 15:47

美國防官員證實 北京拒美艦訪問青島

2019-08-29 04:59

三星太子李在鎔、南韓前總統朴槿惠 下午1時迎命運宣判

2019-08-29 09:05

川普若令美企撤出中國 通用汽車將損失數十億

2019-08-28 15:47

任內美股漲幅不如歐巴馬？川普：這樣算才對！

2019-08-28 17:20

印度撤喀什米爾自治地位 警察進退失據

2019-08-28 14:16

有片！日產這款高爾夫球 閉眼都能一桿進洞

2019-08-28 16:40

英國首相延長國會休會 逾100萬人連署要求取消

2019-08-29 08:25

巨大小行星將掠過地球 NASA：不具威脅

2019-08-28 19:34

美股由黑翻紅 金融、能源股領漲 道瓊勁升258點

2019-08-29 07:05

防反對黨阻擋！強生要求女王下令暫停國會至脫歐前兩周

2019-08-28 18:18

自閉症兒童開學緊張落淚 同學「一手牽起」進校門

2019-08-29 12:59

藥物被生髮水污染 西班牙16兒童臉上手腳都是毛

2019-08-29 10:46

她受畏光困擾 手術將眼球注射墨水當「太陽眼鏡」

2019-08-29 10:57

菲律賓男子喝醉「夢到砍椰樹」 拿電鋸將侄子砍頭

2019-08-29 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top