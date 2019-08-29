華為將建首條海底光纜連接南美亞洲

2019-08-29 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



華為有意在南美與亞洲之間建設第一條海底光纜，路透報導，華為智利執行長David Dou Yong表示，該公司熱切關注智利7月發起的公開招標程序，並將參與競標。

報導引用他的話指出，這個招標過程有幾個步驟，華為對此已經準備好，肯定將成為招標過程的一部分。