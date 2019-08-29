美元指數高位震盪 人民幣中間價報7.0858下調23點

2019-08-29 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



受到美元指數高位震盪，人民幣中間價29日報7.0858 ，下調23點，上一交易日中間價報7.0835，在岸人民幣上一交易日收報7.1635。

新浪財經報導，分析人士指出，隨著美國聯準會9月可能公布年內第二次降息決定後，強美元格局可能生變，大陸利率調整的空間進一步拓寬。

高盛集團策略師費士曼表示，預計美元在中期內會走弱，美元的避風港地位已經面臨「最大挑戰」，在市場避險情緒升溫的情況下，日元和瑞士法郎可能獲得投資者青睞，部分資金可能會流出美元資產，之後美元走勢將取決於美國相對經濟增長和政策前景，應該在接下來的一兩個月內能看到更明確的跡象。

花旗分析師在最新報告中表示，中長期而言美元依然處於弱勢，考慮到美國經濟資料的疲軟表現以及美國聯準會年內仍有降息50基點的預期，同時白宮方面給美國聯准會帶來降息壓力，這些因素均令美元在結構性下跌的風險，短線而言，外匯對沖平衡也將為美元帶來賣壓。