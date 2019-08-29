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美圖上半年虧損擴大

2019-08-29 01:45經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸手機美顏軟體商美圖昨（28）日公布上半年財報，營收人民幣4.64億元（約新台幣20.6億元），下降4.7%；虧損持續擴大至人民幣2.59億元（約新台幣11.5億元），去年同期虧損人民幣2.12億元。

美圖將手機業務打包出售給小米後，業績並沒有出現轉機。同花順財經報導，公告稱，美圖上半年的每月活躍用戶數為3.08億，相較於2018年12月微增0.6%，得益於美圖秀秀社交戰略的轉型和海外BeautyPlus的成長。但這也成為上半年財報為數不多的亮點。

美圖秀秀的社交戰略轉型是指從2018年9月以來，美圖秀秀從應用平台社交媒體平台，用戶可以在美圖秀秀平台上傳照片和視頻等內容，增加用戶粘性，提振競爭激烈的圖片美化軟體市場。

財報顯示，2019年6月，美圖秀秀的社交用戶每日平均使用逾12分鐘，在社交轉型前，美圖秀秀應用的用戶每日平均使用常約6分鐘。每日圖片與視頻的上傳量在2019年6月對比2018年12月成長逾5.5倍。

BeautyPlus在歐美、亞洲等地發展迅速，上半年月活用戶6,681萬人，相較於2018年底增12%。不過，在大陸境內月活用戶已連續五個財報季下滑，呈現出全面失守趨勢。財報顯示，上半年網路增值服務及其他的收入為人民幣1億元，比去年同期減少50.4%。

美圖財報人民幣

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