樓市衝擊 交投大減

2019-08-29 01:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



受中美貿易戰波及、加上反送中衝突擴大，香港樓市交投量大幅下滑。根據香港置業工商舖資料研究部統計，8月商鋪註冊（店面買賣登記）僅60件，成交金額港幣12.9億元（約新台幣51.6億元），較上月大跌46.7%。

香港文匯報報導，商鋪買賣主要涉及投資行為，受到旅客數量及市民消費意願左右，而香港在持續近月的暴力衝突下，經濟受到衝擊，商鋪買賣的影響最大。

美聯旺鋪董事盧展豪指出，抗爭持續至今，商鋪租金逐月下滑，因為後市前景未明，零售商及業主都持觀望態度，令市場交投低迷。同時，商戶也因生意變差，不是減慢開鋪或擴張步伐，就是關店。