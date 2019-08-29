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香港21行業 提罷工死線

2019-08-29 01:45經濟日報 香港特派員李春／香港報導

香港反送中事件仍在膠著狀態，香港特首林鄭月娥再度強調以法治止暴制亂；香港21個界別宣布以8月31日為死線，港府不回應五項訴求，將發起9月2日、9月3日罷工和罷工集會，呼籲市民參與。

林鄭月娥昨出席一項活動中致辭稱，面對暴力升級、激進示威者的大規模破壞行動，必須堅定信心，擔當「一國兩制」的捍衞者，以法治止暴制亂，盡快讓香港的社會回復平靜。

香港運輸物流、金融、航空、資訊科技等21個界別昨天舉行聯合記者會發表連署聲明，訂8月31日為死線日，要求港府當日之前回應社會五項訴求，否則將發起罷工，並於9月2日在尖沙咀及金鐘舉行集會、9月3日在中環遮打花園集會，目前正就集會申請不反對通知書。

聯合記者會的發言人說，反修例運動至今兩個多月，港府依舊漠視社會訴求，一方面籌組對話平台，另一方面濫捕濫控，企圖將責任推向示威者。跨界別代表呼籲業界一同「守護香港，罷工救港」，強調不排除會延長罷工罷市罷課的行動。

香港大專學界早前宣布將於9月2日開學日起罷課兩星期，並於當天在中文大學百萬大道舉辦集會，目前有百間中學響應罷課。

香港昨天較引人注目的，是中電集團主席米高．嘉道理（Michael Kadoorie）在一家英文報紙上刊登全版廣告，以「給香港人的信」為題，指現時香港面臨的情況極具挑戰性，且日益嚴峻，他為此感到痛心，呼籲香港人和平解決當前的危機。

香港特首罷工林鄭月娥

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