全球房價漲幅50大 陸占28城

2019-08-29 01:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



胡潤發布「2019上半年全球房價指數」，中國有28城市進入全球房價漲幅最高前50城。 中新社 分享 facebook 大陸限購、限貸調控不鬆手，但是房價依然驚驚漲，胡潤研究院發布「2019上半年全球房價指數」，中國有28城市進入全球房價漲幅最高前50城，比去年同期增加17個；且一口氣包辦從第2到第11名。

胡潤研究院昨（28）日攜手亞洲不動產運營與管理機構斯維登集團，聯合發布「2019上半年全球房價指數」，報告中的指數變化反映的是截至2019年6月過去一年的年度漲幅。這是胡潤研究院持續第六年發布全球房價指數。

調查發現，過去一年全球房價漲幅最高的前50名城市中，有20個漲幅超過10%，前50名漲幅均超過6%。

根據統計，匈牙利布達佩斯躍居全球房價漲幅第一，過去一年漲幅達23%。但更驚人的是，中國大陸的房價不但各地持續高漲，不但包辦從第2到第11名，且前20名大陸城市就占了16名。

高居全球房價漲幅第二、且領跑大陸房價漲幅的是西安，過去一年漲幅達19.3%，過去三年累計漲幅超過45%。

過去三年房價累計漲幅居高不下的中國城市還包括長沙，三年累計漲幅接近40%，其次是重慶和南寧，都在30%左右。

對應大陸國家統計局7月70城房價的最新統計，西安新房價格漲幅已是八連冠，因為打房，熱點城市逐漸降溫，三四線城市隨之熱了起來，西安「去庫存」導致連續八個月房價漲幅一直穩居榜首。

事實上，西安在2017年房價漲幅已高居全大陸第一，高達68%；2018年漲幅13.9%，西安房價正式邁入萬元時代（每平方公尺均價上萬人民幣）。

顯見大陸「房住不炒」還在炒，雖然嚴控一線城市、熱點城市的房價過快上漲，但又換三、四線城市「蘿蔔蹲」接棒上漲。

房價漲幅位列全球前十的中國城市，從排名第二的西安起算，依序是大理、海口、呼和浩特、貴陽、昆明、三亞、哈爾濱和濟南；接下來是排第11的大連、第12的石家莊，扣掉並列12名的阿姆斯特丹、排在14、15名的華沙和柏林，之後又是中國城市的天下，青島、瀋陽、成都、長春和重慶房價漲幅都進榜全球前20。

全球房價漲幅前50名城市共來自15個國家，中國最多，有28個城市進入前50，比去年同期增加17個；大陸一線城市中，北京、上海和深圳和去年同期一樣，不在前50名中。