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大灣區 人工智能產業 2020可破人民幣500億

2019-08-29 02:05聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

由廣東省科學技術協會、省科技廳主辦的「粵港澳大灣區人工智能與機器人大會」27日在廣州舉行。大會期間發布的「粵港澳大灣區人工智能與機器人產業發展報告」預計，到2020年，大灣區人工智能核心產業規模有望突破500億元人民幣，占中國人工智能整體產業規模的比重將超過30%。

中新社報導，該報告由廣東省機器人協會專家委員會執行主任、華南理工大學閔華清教授發布。

報告指出，中國大陸連續六年蟬聯全球工業機器人消費市場冠軍，自主品牌工業機器人銷售實現平穩增長，市場占有率穩步上升。

大灣區人工智能與機器人產業發展蓬勃，匯聚了華為、騰訊、商湯、雲從科技、佳都科技、小鵬等一批人工智能領軍企業和瑞松、廣州數控、巨輪、華數、珠海格力等龍頭企業，在中國人工智能與機器人幾大集聚區中優勢突出。

報告稱，大灣區「9+2」城市群中，廣東是人工智能與機器人技術研發和應用最主要的市場，基本上可以代表大灣區的市場規模，香港、澳門憑藉其國際化和基礎研究優勢，有望為廣東人工智能發展提供技術、資金，以及人才方面的支撐，但是，市場規模遠小於廣東。

報告顯示，粵港澳大灣區人工智能與機器人產業發展的最大亮點和優勢是，大專院校高度重視人工智能與機器人學科建設和人才培養，多所港澳大專院校分別在深圳、廣州、珠海設立校區，大專院校重點發展的研究領域與方向均包括有機器人與人工智能方向，並建成了一批產業相關的重點實驗室。例如，華南理工大學的大數據與機器人智能粵港澳重點實驗室、香港中文大學（深圳）機器人與人工智能實驗室，中山大學多媒體實驗室和人機互聯實驗室等。

此外，東莞、南沙等地與機器人、人工智能相關的科研院所林立，為人工智能與機器人關鍵技術研發、技術創新等提供強大的智力支撐。

香港深圳中山大學

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