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廣州藍皮書 建議文化產業+人工智能

2019-08-29 02:05聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市社會科學院8月27日發布「廣州藍皮書：廣州文化創意產業發展報告（2019）」。該藍皮書指出，近年來，廣州文化產業加快發展，逐步成為全市重要的支柱性產業，並呈現出文化貿易體量不斷擴大、文化產業投入穩步增長、文化產品消費逐年擴大、「文化+」戰略成效顯著的特點。

中新社報導，藍皮書顯示，近幾年來，廣州文化產業增加值呈現總體上升趨勢，且增長速度較快，預計2018年廣州文化產業增加值達1261.43億元（人民幣，下同），其中，城市居民家庭人均文化娛樂消費支出大約4146.42元，農村居民家庭人均文化娛樂消費支出為880.07元。

與此同時，該藍皮書稱，與國內外先進城市相比，廣州文化產業發展還存在產業實力和地位有待提升、文化貿易地位優勢下降、文化產業結構有待進一步優化、文化投資多元化發展不足等短板。該藍皮書建議，廣州可發展「文化產業+人工智能」，推進人工智能技術向文化領域深度滲透和應用；聚焦數字技術對文化產業轉型升級和高質量發展的重要作用；擴大高質量文化供給。

對外開放方面，藍皮書建議廣州積極對接「一帶一路」倡議，參與粵港澳大灣區建設，為文化產業發展拓展新的空間，構建廣州文化產業全方位合作格局；著力培育壯大文化貿易主體、推動影視產品和服務「走出去」，擴大廣州文化的影響力、搭建文化會展交易平台。

藍皮書指出，可以利用廣州作為首批大陸國家擴大文化消費試點城市契機，大力深化與推廣「廣州市文化消費積分通」計畫，通過政府採購、消費補貼等方式有效拉動文化消費。藍皮書還提出，廣州可設立政策性文化產業投資基金；設立系列市場化風險投資基金，加強引導社會資本進入文化領域投資；支持文化產業企業利用資本市場進行融資。

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