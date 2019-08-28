中國大陸全面實施個人所得稅申報信用承諾制

2019-08-28 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



個人所得稅納稅將納入社會信用管理，大陸國家發展改革委28日稱，大陸將全面實施個人所得稅申報信用承諾制，納稅人需對填報信息的真實性、準確性、完整性作出守信承諾，信用承諾的履行情況納入個人信用記錄。

新華社報導，稅務總局以自然人納稅人識別號為唯一標識，以個人所得稅納稅申報記錄、專項附加扣除信息報送記錄、違反信用承諾和違法違規行為記錄為重點，研究制定自然人納稅信用管理的制度辦法，全面建立自然人納稅信用信息採集、記錄、查詢、應用、修復、安全管理和權益維護機制，形成全國自然人納稅信用信息庫，並與全國信用信息共享平台建立數據共享機制。

根據《加強個人所得稅納稅信用建設的通知》，大陸將建立自然人失信行為認定機制。

報導指出，對於違反《稅收徵管法》《個人所得稅法》及其他法律法規和規範性文件，違背誠實信用原則，存在偷稅、騙稅、騙抵、冒用他人身分信息、惡意舉報、虛假申訴等失信行為的當事人，稅務部門將其列入重點關注對象，依法依規採取行政性約束和懲戒措施；對於情節嚴重、達到重大稅收違法失信案件標準的，稅務部門將其列為嚴重失信當事人，依法對外公示，並與全國信用信息共享平台共享。

《通知》稱，大陸探索將個人所得稅守信情況納入自然人誠信積分體系管理機制。對個人所得稅納稅信用記錄持續優良的納稅人，提供更多服務便利，依法實施綠色通道、容缺受理等激勵措施；鼓勵行政管理部門在頒發榮譽證書、嘉獎和表彰時將其作為參考因素予以考慮。同時建立個人所得稅嚴重失信當事人聯合懲戒機制。